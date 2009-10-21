Клоны RZN.info

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admin
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1404
Зарегистрирован: 13 авг 2004, 16:33
Откуда: Рязань
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Клоны RZN.info

Сообщение admin » 21 окт 2009, 16:30

http://usinskinfo.ru
Рязанский городской сайт http://www.rzn.info
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Dune
Гость RZN.info
Сообщения: 350
Зарегистрирован: 04 фев 2009, 13:46
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Re: Клоны RZN.info

Сообщение Dune » 21 окт 2009, 16:50

На битриксе сваян.
Халву абажаю, особенно в шоколаде.
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moon
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2982
Зарегистрирован: 24 окт 2007, 01:47

Re: Клоны RZN.info

Сообщение moon » 21 окт 2009, 19:38

А хде это?
wild wild web
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Водитель

Re: Клоны RZN.info

Сообщение Водитель » 22 окт 2009, 00:04

Город Усинск находится в Республике Коми... 2100 километров от Рязани... Правда, от Сыктывкара последние 500 километров дорога только зимником...
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xevia
Гость RZN.info
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 16:05

Re: Клоны RZN.info

Сообщение xevia » 23 ноя 2009, 14:14

http://gotovim-doma.ru/forum/index.php - это RZN.info или тоже клон?
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logdam
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1446
Зарегистрирован: 27 фев 2009, 17:06

Re: Клоны RZN.info

Сообщение logdam » 23 ноя 2009, 14:28

admin писал(а):http://usinskinfo.ru

вообще ни чего похожего,
или они буквы те же самы используют?
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tigrizca
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3054
Зарегистрирован: 05 июл 2008, 22:51
Откуда: Рязань
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Re: Клоны RZN.info

Сообщение tigrizca » 24 ноя 2009, 16:20

logdam писал(а):вообще ничего похожего

согласна... и где там клона углядели?
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Кэп
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 21 июн 2010, 12:56
Откуда: Новомичуринск
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Re: Клоны RZN.info

Сообщение Кэп » 23 июн 2010, 10:10

Наверное ,форум углядели...

xevia писал(а):http://gotovim-doma.ru/forum/index.php - это RZN.info или тоже клон?


но они ведь стандарнтные
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xevia
Гость RZN.info
Сообщения: 155
Зарегистрирован: 16 янв 2009, 16:05

Re: Клоны RZN.info

Сообщение xevia » 30 ноя 2010, 14:10

Кэп писал(а):но они ведь стандарнтные

я бы сказала идентичные :D

а вот еще http://www.integral.ru/forum/viewforum.php?f=6
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Кэп
Гость RZN.info
Сообщения: 40
Зарегистрирован: 21 июн 2010, 12:56
Откуда: Новомичуринск
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Re: Клоны RZN.info

Сообщение Кэп » 07 янв 2011, 10:21

Стандартный стиль, только лого все меняют
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Zayec
Знаток RZN.info
Сообщения: 6143
Зарегистрирован: 04 ноя 2004, 16:15
Откуда: Рязань

Re: Клоны RZN.info

Сообщение Zayec » 22 янв 2011, 16:16

Это не клоны. Это использование стандартных графических средств.
Вот пример реального клона:
http://www.semerka.info/forum/index.php - авторский вариант
http://vaz.far.ru/forum/ - его точный клон (изменена только цветовая гамма, названия тем - под копирку))
Ну, и обсуждения на форуме по поводу клонирования и его авторов (расследование даже с фото) тут http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... ead#unread
Не покупайте детские автокресла HEYNER - два пустотелых куска говнопластмассы не уберегут вашего ребёнка!
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ArmeVof
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 00:44
Откуда: Romania
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Контактная информация пользователя ArmeVof

www.banks.credit

Сообщение ArmeVof » Сегодня, 00:47

тут www.banks.credit взял кредит
banks.credit
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