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Водитель Re: Клоны RZN.info Цитата Сообщение Водитель » 22 окт 2009, 00:04 Город Усинск находится в Республике Коми... 2100 километров от Рязани... Правда, от Сыктывкара последние 500 километров дорога только зимником... Вернуться к началу

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