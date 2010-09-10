А вы читаете КНИГИ?
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Re: А вы читаете КНИГИ?
Я сейчас перечитываю Мастера и Маргариту, сильная вещь, когда-то в детстве читал, решил перечитать!
Re: А вы читаете КНИГИ?
Колхозник писал(а):hardbone писал(а):Много пустых концептов и проектов? Про сравнению с чем много? Вы это конечно заявляете внимательно отслеживая ситуацию в целом за рубежом и сравнивая ее с отечественной действительностью? Ну так, то конечно же респект вам, что не просто так сбалаболили, а на основе обоснованных наблюдений.
Тут ты намекаешь на то, что без сравнения "ситуации в целом" и "отечественной действительности" нельзя утверждать, что наша наука и промышленность сходит в говно. <абзац дальнейших рассуждений>
Нет, ты ошибся, я ни на что подобное не намекал, да и вообще связь какая-то странная, я упоминаю про обоснованное сравнение количества пустых проектов, а ты приписываешь мне слова, что с наукой и промышленностью у нас все в порядке. Это вообще запросто могут быть не связанные вещи (чуть ниже будет пример про ГБ). Речь в моей цитате идет ровно о том о чем я упомянул без всяких намеков с подвыподвертом.
1) широко известная западная статистика успешности стартапов, где-то 80-90% терпят неудачу, логично предположить, что немалая часть неудач обусловлена недооценкой востребованности или полезности.
2) британские ученые пишут про те механизмы, которые рождают соответствующий мем (причем ГБ страна с относительно успешной наукой и экономикой)
3) американское военное ведомство за последнюю четверть века потратило ~60 млрд. долларов на проекты, которые так и не были запущены в производство.
4) несколько лет назад "стоял рядом" с проектом, который реализовывался на деньги ЕС. Проект реализован, деньги потрачены, запланированным функционалом реализованного проекта никто толком не воспользовался. Что это как не пустой проект?
Пункты 2 и 3 просто из недавних новостей 1-2 месячной давности, поток подобного идет постоянно.
И вот появляется человек, любящий поругивать свою страну не всегда конструктивным образом, и взирая на конкретный единичный случай заявляет, что у нас "много пустых концептов и проектов". И я его спрашиваю, достаточно ли он отвечает за свои слова, ничего более.
В сухом остатке - "бреда" нет, есть твое домысливание. Поэтому вопрос о предъявлении примера бреда по-прежнему актуален.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: А вы читаете КНИГИ?
Ну и опять ты бред пишешь. Кому нужны эти успешные и нужные стартапы? Ни у нас ни тем более за границей оно нафиг не надо. Ученые прокручивают выгодные гешефты под видом науки. И я уверен, что 95% ученых глубоко пофиг что делать, надо оно или не надо. Есть конечно отдельные фрики, типа Перельмана, которые чего-то там исследуют. Большинству лишь бы бабос на кармане и жопа в теплой стране. Я считаю, что все эти научные гранты для ученых это как велферы для негров из гетто. Правительство платит, чтобы были типа при деле, что-то там крутили в своих бесовских лабораторияx, переводили материалы и закупали оборудование, чтоб занимали свое время и не барагозили. Меня возмущает такая ситуация. Какого хрена в нашей стране бездельникам-ученым платят пособия, а простым людям не платят? Вот за границей прикинулся дурачком - и живи себе на пособия всю жизнь. Хочешь больше бабла - прикинься умным, стань ученым, тогда и пособие будут платить побольше и социальный статус выше.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: А вы читаете КНИГИ?
Вот что я не замечал за тобой Колхозник на протяжении ряда лет, так это хитрожопости. Хоть и изъясняешся на своем языке и из своей системы координат, но как уж на сковороде не вертелся. Но, что я вижу в твоих последних сообщениях? Нелепые ответы чиновников уличенных Навальным отдыхают.
Вот ты сделал утверждение, что я тут пишу бредок. Судя по словоупотреблению речь явно не об единичном случае, выходит примеры уж точно не затруднительно привести. Я прошу их привести. Что делаешь ты? Вначале ты берешь некий мой абзац приписываешь ему какой-то свой явно додуманный смысл и говоришь, вот же он - бред! Ну хорошо, ответил я тебе, расписал, что имелось ввиду, что подразумевалось, прошу по-прежнему привести примеры бреда. Что делаешь ты? А ты начинаешь хитрожопить, пишешь
Ау! Если используешь слово опять, значит были случаи до. А где они? Примеров от тебя как не было так и нет.
И какой же я опять бред пишу? Да тот, который ты сам придумал и мне приписал, смотри что пишешь - кому нужны эти успешные и нужные стартапы? Ага, речь конечно шла про нужность успешных стартапов и я якобы в этом разговоре настаиваю на их нужности и именно в этом суть всего нашего диалога. Что это как не замыливание? Нехорошо.
Так будут примеры бреда или нет?
Вот ты сделал утверждение, что я тут пишу бредок. Судя по словоупотреблению речь явно не об единичном случае, выходит примеры уж точно не затруднительно привести. Я прошу их привести. Что делаешь ты? Вначале ты берешь некий мой абзац приписываешь ему какой-то свой явно додуманный смысл и говоришь, вот же он - бред! Ну хорошо, ответил я тебе, расписал, что имелось ввиду, что подразумевалось, прошу по-прежнему привести примеры бреда. Что делаешь ты? А ты начинаешь хитрожопить, пишешь
опять ты бред пишешь
Ау! Если используешь слово опять, значит были случаи до. А где они? Примеров от тебя как не было так и нет.
И какой же я опять бред пишу? Да тот, который ты сам придумал и мне приписал, смотри что пишешь - кому нужны эти успешные и нужные стартапы? Ага, речь конечно шла про нужность успешных стартапов и я якобы в этом разговоре настаиваю на их нужности и именно в этом суть всего нашего диалога. Что это как не замыливание? Нехорошо.
Так будут примеры бреда или нет?
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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