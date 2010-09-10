А вы читаете КНИГИ?

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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3628
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: А вы читаете КНИГИ?

Сообщение Колхозник » 22 дек 2016, 22:52

Ну и опять ты бред пишешь. Кому нужны эти успешные и нужные стартапы? Ни у нас ни тем более за границей оно нафиг не надо. Ученые прокручивают выгодные гешефты под видом науки. И я уверен, что 95% ученых глубоко пофиг что делать, надо оно или не надо. Есть конечно отдельные фрики, типа Перельмана, которые чего-то там исследуют. Большинству лишь бы бабос на кармане и жопа в теплой стране. Я считаю, что все эти научные гранты для ученых это как велферы для негров из гетто. Правительство платит, чтобы были типа при деле, что-то там крутили в своих бесовских лабораторияx, переводили материалы и закупали оборудование, чтоб занимали свое время и не барагозили. Меня возмущает такая ситуация. Какого хрена в нашей стране бездельникам-ученым платят пособия, а простым людям не платят? Вот за границей прикинулся дурачком - и живи себе на пособия всю жизнь. Хочешь больше бабла - прикинься умным, стань ученым, тогда и пособие будут платить побольше и социальный статус выше.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: А вы читаете КНИГИ?

Сообщение hardbone » 23 дек 2016, 01:39

Вот что я не замечал за тобой Колхозник на протяжении ряда лет, так это хитрожопости. Хоть и изъясняешся на своем языке и из своей системы координат, но как уж на сковороде не вертелся. Но, что я вижу в твоих последних сообщениях? Нелепые ответы чиновников уличенных Навальным отдыхают.

Вот ты сделал утверждение, что я тут пишу бредок. Судя по словоупотреблению речь явно не об единичном случае, выходит примеры уж точно не затруднительно привести. Я прошу их привести. Что делаешь ты? Вначале ты берешь некий мой абзац приписываешь ему какой-то свой явно додуманный смысл и говоришь, вот же он - бред! Ну хорошо, ответил я тебе, расписал, что имелось ввиду, что подразумевалось, прошу по-прежнему привести примеры бреда. Что делаешь ты? А ты начинаешь хитрожопить, пишешь
опять ты бред пишешь

Ау! Если используешь слово опять, значит были случаи до. А где они? Примеров от тебя как не было так и нет.
И какой же я опять бред пишу? Да тот, который ты сам придумал и мне приписал, смотри что пишешь - кому нужны эти успешные и нужные стартапы? Ага, речь конечно шла про нужность успешных стартапов и я якобы в этом разговоре настаиваю на их нужности и именно в этом суть всего нашего диалога. Что это как не замыливание? Нехорошо.

Так будут примеры бреда или нет? :)
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3628
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: А вы читаете КНИГИ?

Сообщение Колхозник » 24 дек 2016, 00:57

Можно сформулировать и в других двух словах. Будущая пенсия, которая теряет покупательную способность в данный момент кормит нынешних пенсионеров (т.е. ваших бабушек, дедушек, родителей) и изъятая покупательная способность этой пенсии используется для решения общеэкономических задач, т.е. в некотором другом виде возвращается обратно гражданам. В результате (как и всегда) поколение нынешних работающих кормит поколение нынешних пенсионеров, своих родителей. В целом большой несправедливости в этом нет.


Каких общеэкономических задач? Покупка яхт и виолончелей?

А так да, согласен. Обосрался я по-полной. Долго читал твои сообщения - всё крайне разумно и логично.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: А вы читаете КНИГИ?

Сообщение hardbone » 26 дек 2016, 00:06

Людей способных просто и спокойно признать свою ошибку не так уж и много. Поэтому респект. :)
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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Сабрина
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 17 янв 2017, 12:21

Re: А вы читаете КНИГИ?

Сообщение Сабрина » 17 янв 2017, 12:31

В последнее время практически не читаю. Последняя прочитанная книга - новая трилогия А. Марининой "Обратная сила". Уж ее то я никак не могла пропустить.
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глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3199
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: А вы читаете КНИГИ?

Сообщение глен » 21 янв 2017, 18:41

проявил надысь душевную слабость.... ну нельзя козла в огород пускать.... снова одно и тоже барс...зашёл, увидел... губёшки задрожали-хачу-хачу...беру, заверните :D :D :D :D :D
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24045
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: А вы читаете КНИГИ?

Сообщение ФрекенСнорк » 21 янв 2017, 20:40

а про Фиделя книгу нашли?
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3199
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: А вы читаете КНИГИ?

Сообщение глен » 22 янв 2017, 09:33

ФрекенСнорк писал(а):а про Фиделя книгу нашли?

нет..но честно говоря особо не искал :roll: найдётся, никуда он уже не денется :D
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Маша Липовец
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 20 янв 2017, 17:36
Откуда: Рязань

Re: А вы читаете КНИГИ?

Сообщение Маша Липовец » 22 янв 2017, 13:20

Сейчас в списке востребованных книг это детская литература, которую сыну читаю)))
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24045
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: А вы читаете КНИГИ?

Сообщение ФрекенСнорк » 24 янв 2017, 14:53

"Армагед-Дом", Марины и Сергея Дяченко.
второй месяц под впечатлением.
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Viluar
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 01 янв 2017, 11:07

Re: А вы читаете КНИГИ?

Сообщение Viluar » 24 янв 2017, 23:11

Сейчас дочитываю книгу "Стенка на стенку".
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inga87
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 02 фев 2017, 14:05

Re: А вы читаете КНИГИ?

Сообщение inga87 » Сегодня, 13:55

ФрекенСнорк писал(а):а про Фиделя книгу нашли?

Ой классная книга, я осталась довольна :D
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