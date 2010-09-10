Сообщение Колхозник » 22 дек 2016, 22:52

Ну и опять ты бред пишешь. Кому нужны эти успешные и нужные стартапы? Ни у нас ни тем более за границей оно нафиг не надо. Ученые прокручивают выгодные гешефты под видом науки. И я уверен, что 95% ученых глубоко пофиг что делать, надо оно или не надо. Есть конечно отдельные фрики, типа Перельмана, которые чего-то там исследуют. Большинству лишь бы бабос на кармане и жопа в теплой стране. Я считаю, что все эти научные гранты для ученых это как велферы для негров из гетто. Правительство платит, чтобы были типа при деле, что-то там крутили в своих бесовских лабораторияx, переводили материалы и закупали оборудование, чтоб занимали свое время и не барагозили. Меня возмущает такая ситуация. Какого хрена в нашей стране бездельникам-ученым платят пособия, а простым людям не платят? Вот за границей прикинулся дурачком - и живи себе на пособия всю жизнь. Хочешь больше бабла - прикинься умным, стань ученым, тогда и пособие будут платить побольше и социальный статус выше.

По-иному светит нам Солнце на Земле:

Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)