А вы читаете КНИГИ?

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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3622
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: А вы читаете КНИГИ?

Сообщение Колхозник » 22 дек 2016, 22:52

Ну и опять ты бред пишешь. Кому нужны эти успешные и нужные стартапы? Ни у нас ни тем более за границей оно нафиг не надо. Ученые прокручивают выгодные гешефты под видом науки. И я уверен, что 95% ученых глубоко пофиг что делать, надо оно или не надо. Есть конечно отдельные фрики, типа Перельмана, которые чего-то там исследуют. Большинству лишь бы бабос на кармане и жопа в теплой стране. Я считаю, что все эти научные гранты для ученых это как велферы для негров из гетто. Правительство платит, чтобы были типа при деле, что-то там крутили в своих бесовских лабораторияx, переводили материалы и закупали оборудование, чтоб занимали свое время и не барагозили. Меня возмущает такая ситуация. Какого хрена в нашей стране бездельникам-ученым платят пособия, а простым людям не платят? Вот за границей прикинулся дурачком - и живи себе на пособия всю жизнь. Хочешь больше бабла - прикинься умным, стань ученым, тогда и пособие будут платить побольше и социальный статус выше.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: А вы читаете КНИГИ?

Сообщение hardbone » 23 дек 2016, 01:39

Вот что я не замечал за тобой Колхозник на протяжении ряда лет, так это хитрожопости. Хоть и изъясняешся на своем языке и из своей системы координат, но как уж на сковороде не вертелся. Но, что я вижу в твоих последних сообщениях? Нелепые ответы чиновников уличенных Навальным отдыхают.

Вот ты сделал утверждение, что я тут пишу бредок. Судя по словоупотреблению речь явно не об единичном случае, выходит примеры уж точно не затруднительно привести. Я прошу их привести. Что делаешь ты? Вначале ты берешь некий мой абзац приписываешь ему какой-то свой явно додуманный смысл и говоришь, вот же он - бред! Ну хорошо, ответил я тебе, расписал, что имелось ввиду, что подразумевалось, прошу по-прежнему привести примеры бреда. Что делаешь ты? А ты начинаешь хитрожопить, пишешь
опять ты бред пишешь

Ау! Если используешь слово опять, значит были случаи до. А где они? Примеров от тебя как не было так и нет.
И какой же я опять бред пишу? Да тот, который ты сам придумал и мне приписал, смотри что пишешь - кому нужны эти успешные и нужные стартапы? Ага, речь конечно шла про нужность успешных стартапов и я якобы в этом разговоре настаиваю на их нужности и именно в этом суть всего нашего диалога. Что это как не замыливание? Нехорошо.

Так будут примеры бреда или нет? :)
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3622
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: А вы читаете КНИГИ?

Сообщение Колхозник » 24 дек 2016, 00:57

Можно сформулировать и в других двух словах. Будущая пенсия, которая теряет покупательную способность в данный момент кормит нынешних пенсионеров (т.е. ваших бабушек, дедушек, родителей) и изъятая покупательная способность этой пенсии используется для решения общеэкономических задач, т.е. в некотором другом виде возвращается обратно гражданам. В результате (как и всегда) поколение нынешних работающих кормит поколение нынешних пенсионеров, своих родителей. В целом большой несправедливости в этом нет.


Каких общеэкономических задач? Покупка яхт и виолончелей?

А так да, согласен. Обосрался я по-полной. Долго читал твои сообщения - всё крайне разумно и логично.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: А вы читаете КНИГИ?

Сообщение hardbone » 26 дек 2016, 00:06

Людей способных просто и спокойно признать свою ошибку не так уж и много. Поэтому респект. :)
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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IlyaMurometc
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 апр 2017, 02:03

Книга-бестселлер в Интернете

Сообщение IlyaMurometc » 05 апр 2017, 03:39

В Интернете появилась книга-бестселлер:

А.Любимов. "Секреты сексуальной техники Пьера Вудмана."

Поставьте название книги с автором в поиск Гугла.
Книгу можно скачать.

Читайте, обсуждайте...
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Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3420
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: А вы читаете КНИГИ?

Сообщение Vredtech » 08 апр 2017, 22:35

Мария1522 писал(а):моя самая любимая книга это Анна Каренина!


Хватит отлынивать от работы, рекламу гони! :D
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
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Пушок
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 10 апр 2017, 08:36

Re: А вы читаете КНИГИ?

Сообщение Пушок » 10 апр 2017, 09:34

Сейчас шантарам читаю, хоть и натыкалась на нереальное количество отрицательных отзывов, решила все-таки познакомится с этим произведением. Пока нравится, но это только пока :D В первых главах красиво описан Бомбей, читаешь и такое ощущение, что в этот момент сам в Индии находишься!
Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью. :!: :!: :!:
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Flemingia
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: Сегодня, 21:07

Re: А вы читаете КНИГИ?

Сообщение Flemingia » 17 минут назад

Пушок писал(а):Сейчас шантарам читаю, хоть и натыкалась на нереальное количество отрицательных отзывов, решила все-таки познакомится с этим произведением. Пока нравится, но это только пока :D В первых главах красиво описан Бомбей, читаешь и такое ощущение, что в этот момент сам в Индии находишься!

О, в последнее время всё чаще натыкаюсь на упоминания об этой книге. Видимо, таки пора и мне ее прочесть))
Вообще читать очень люблю с самого детства. В суете забываю об этом, но периодические набеги на книжные магазины возобновляют память и опустошают кошелек)) Родные даже иногда шутят, что я на еду трачу меньше, чем на книги)
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