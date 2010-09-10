А вы читаете КНИГИ?
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Re: А вы читаете КНИГИ?
Вот что я не замечал за тобой Колхозник на протяжении ряда лет, так это хитрожопости. Хоть и изъясняешся на своем языке и из своей системы координат, но как уж на сковороде не вертелся. Но, что я вижу в твоих последних сообщениях? Нелепые ответы чиновников уличенных Навальным отдыхают.
Вот ты сделал утверждение, что я тут пишу бредок. Судя по словоупотреблению речь явно не об единичном случае, выходит примеры уж точно не затруднительно привести. Я прошу их привести. Что делаешь ты? Вначале ты берешь некий мой абзац приписываешь ему какой-то свой явно додуманный смысл и говоришь, вот же он - бред! Ну хорошо, ответил я тебе, расписал, что имелось ввиду, что подразумевалось, прошу по-прежнему привести примеры бреда. Что делаешь ты? А ты начинаешь хитрожопить, пишешь
Ау! Если используешь слово опять, значит были случаи до. А где они? Примеров от тебя как не было так и нет.
И какой же я опять бред пишу? Да тот, который ты сам придумал и мне приписал, смотри что пишешь - кому нужны эти успешные и нужные стартапы? Ага, речь конечно шла про нужность успешных стартапов и я якобы в этом разговоре настаиваю на их нужности и именно в этом суть всего нашего диалога. Что это как не замыливание? Нехорошо.
Так будут примеры бреда или нет?
Вот ты сделал утверждение, что я тут пишу бредок. Судя по словоупотреблению речь явно не об единичном случае, выходит примеры уж точно не затруднительно привести. Я прошу их привести. Что делаешь ты? Вначале ты берешь некий мой абзац приписываешь ему какой-то свой явно додуманный смысл и говоришь, вот же он - бред! Ну хорошо, ответил я тебе, расписал, что имелось ввиду, что подразумевалось, прошу по-прежнему привести примеры бреда. Что делаешь ты? А ты начинаешь хитрожопить, пишешь
опять ты бред пишешь
Ау! Если используешь слово опять, значит были случаи до. А где они? Примеров от тебя как не было так и нет.
И какой же я опять бред пишу? Да тот, который ты сам придумал и мне приписал, смотри что пишешь - кому нужны эти успешные и нужные стартапы? Ага, речь конечно шла про нужность успешных стартапов и я якобы в этом разговоре настаиваю на их нужности и именно в этом суть всего нашего диалога. Что это как не замыливание? Нехорошо.
Так будут примеры бреда или нет?
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: А вы читаете КНИГИ?
Можно сформулировать и в других двух словах. Будущая пенсия, которая теряет покупательную способность в данный момент кормит нынешних пенсионеров (т.е. ваших бабушек, дедушек, родителей) и изъятая покупательная способность этой пенсии используется для решения общеэкономических задач, т.е. в некотором другом виде возвращается обратно гражданам. В результате (как и всегда) поколение нынешних работающих кормит поколение нынешних пенсионеров, своих родителей. В целом большой несправедливости в этом нет.
Каких общеэкономических задач? Покупка яхт и виолончелей?
А так да, согласен. Обосрался я по-полной. Долго читал твои сообщения - всё крайне разумно и логично.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: А вы читаете КНИГИ?
Людей способных просто и спокойно признать свою ошибку не так уж и много. Поэтому респект.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 05 апр 2017, 02:03
Книга-бестселлер в Интернете
В Интернете появилась книга-бестселлер:
А.Любимов. "Секреты сексуальной техники Пьера Вудмана."
Поставьте название книги с автором в поиск Гугла.
Книгу можно скачать.
Читайте, обсуждайте...
А.Любимов. "Секреты сексуальной техники Пьера Вудмана."
Поставьте название книги с автором в поиск Гугла.
Книгу можно скачать.
Читайте, обсуждайте...
- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3423
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
- Контактная информация:
Re: А вы читаете КНИГИ?
Мария1522 писал(а):моя самая любимая книга это Анна Каренина!
Хватит отлынивать от работы, рекламу гони!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: А вы читаете КНИГИ?
Сейчас шантарам читаю, хоть и натыкалась на нереальное количество отрицательных отзывов, решила все-таки познакомится с этим произведением. Пока нравится, но это только пока В первых главах красиво описан Бомбей, читаешь и такое ощущение, что в этот момент сам в Индии находишься!
Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью.
Re: А вы читаете КНИГИ?
Пушок писал(а):Сейчас шантарам читаю, хоть и натыкалась на нереальное количество отрицательных отзывов, решила все-таки познакомится с этим произведением. Пока нравится, но это только пока В первых главах красиво описан Бомбей, читаешь и такое ощущение, что в этот момент сам в Индии находишься!
О, в последнее время всё чаще натыкаюсь на упоминания об этой книге. Видимо, таки пора и мне ее прочесть))
Вообще читать очень люблю с самого детства. В суете забываю об этом, но периодические набеги на книжные магазины возобновляют память и опустошают кошелек)) Родные даже иногда шутят, что я на еду трачу меньше, чем на книги)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 02 апр 2017, 15:23
Re: А вы читаете КНИГИ?
Вы скорее всего не слышали об многих этих авторах, но эти книги стоит прочитать http://kto-chto-gde.ru/10-klassnyx-knig ... emedlenno/ но, может и не все) К примеру Терри Пратчетт «Кот без прикрас» и Наринэ Абгарян «Все о Манюне» мне не понравились. Но, все это дело вкуса. Мне и произведения Паоло Коэльо в большинстве своем не понравились, хотя многие его чуть ли не боготворили.
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