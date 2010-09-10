Сообщение hardbone » 23 дек 2016, 01:39

Колхозник

опять ты бред пишешь

опять

до

опять бред пишу

кому нужны эти успешные и нужные стартапы?

Вот что я не замечал за тобойна протяжении ряда лет, так это хитрожопости. Хоть и изъясняешся на своем языке и из своей системы координат, но как уж на сковороде не вертелся. Но, что я вижу в твоих последних сообщениях? Нелепые ответы чиновников уличенных Навальным отдыхают.Вот ты сделал утверждение, что я тут пишу бредок. Судя по словоупотреблению речь явно не об единичном случае, выходит примеры уж точно не затруднительно привести. Я прошу их привести. Что делаешь ты? Вначале ты берешь некий мой абзац приписываешь ему какой-то свой явно додуманный смысл и говоришь, вот же он - бред! Ну хорошо, ответил я тебе, расписал, что имелось ввиду, что подразумевалось, прошу по-прежнему привести примеры бреда. Что делаешь ты? А ты начинаешь хитрожопить, пишешьАу! Если используешь слово, значит были случаи. А где они? Примеров от тебя как не было так и нет.И какой же я? Да тот, который ты сам придумал и мне приписал, смотри что пишешь -Ага, речь конечно шла про нужность успешных стартапов и я якобы в этом разговоре настаиваю на их нужности и именно в этом суть всего нашего диалога. Что это как не замыливание? Нехорошо.Так будут примеры бреда или нет?