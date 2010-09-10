А вы читаете КНИГИ?

А у вас есть хобби? Хобби и увлечения обсуждаем здесь.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
Vredtech
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3645
Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Vredtech

Re: А вы читаете КНИГИ?

Сообщение Vredtech » 08 апр 2017, 22:35

Мария1522 писал(а):моя самая любимая книга это Анна Каренина!


Хватит отлынивать от работы, рекламу гони! :D
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Пушок
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 10 апр 2017, 08:36

Re: А вы читаете КНИГИ?

Сообщение Пушок » 10 апр 2017, 09:34

Сейчас шантарам читаю, хоть и натыкалась на нереальное количество отрицательных отзывов, решила все-таки познакомится с этим произведением. Пока нравится, но это только пока :D В первых главах красиво описан Бомбей, читаешь и такое ощущение, что в этот момент сам в Индии находишься!
Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью. :!: :!: :!:
Вернуться к началу
Flemingia
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 апр 2017, 21:07

Re: А вы читаете КНИГИ?

Сообщение Flemingia » 15 апр 2017, 23:05

Пушок писал(а):Сейчас шантарам читаю, хоть и натыкалась на нереальное количество отрицательных отзывов, решила все-таки познакомится с этим произведением. Пока нравится, но это только пока :D В первых главах красиво описан Бомбей, читаешь и такое ощущение, что в этот момент сам в Индии находишься!

О, в последнее время всё чаще натыкаюсь на упоминания об этой книге. Видимо, таки пора и мне ее прочесть))
Вообще читать очень люблю с самого детства. В суете забываю об этом, но периодические набеги на книжные магазины возобновляют память и опустошают кошелек)) Родные даже иногда шутят, что я на еду трачу меньше, чем на книги)
Вернуться к началу
Dubrovskaja
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 02 апр 2017, 15:23

Re: А вы читаете КНИГИ?

Сообщение Dubrovskaja » 21 апр 2017, 20:04

Вы скорее всего не слышали об многих этих авторах, но эти книги стоит прочитать http://kto-chto-gde.ru/10-klassnyx-knig ... emedlenno/ но, может и не все) К примеру Терри Пратчетт «Кот без прикрас» и Наринэ Абгарян «Все о Манюне» мне не понравились. Но, все это дело вкуса. Мне и произведения Паоло Коэльо в большинстве своем не понравились, хотя многие его чуть ли не боготворили.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Упитанная
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 16:28

Re: А вы читаете КНИГИ?

Сообщение Упитанная » 30 апр 2017, 16:33

В последнее время нет. Читалка сломалась и все нет времени поченить. А бумажные книги сейчас стоят как крыло от самолета(
Вернуться к началу
Hanny
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 27 апр 2017, 17:31

Re: А вы читаете КНИГИ?

Сообщение Hanny » 25 сен 2017, 23:38

Меня японская классика впечатлила.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
kochkaolga
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 24 дек 2015, 00:14
Откуда: Россия Москва
Контактная информация:
Контактная информация пользователя kochkaolga

Re: А вы читаете КНИГИ?

Сообщение kochkaolga » 30 янв 2018, 11:40

Упитанная писал(а):В последнее время нет. Читалка сломалась и все нет времени поченить. А бумажные книги сейчас стоят как крыло от самолета(

Читаю классику. Конечно, по мере наличия времени.
Много книг на букинистических развалах. Ценник - 30-100 руб.
Как сшить платье самой — выкройки и инструкции - http://korfiati.ru/kak-sshit-odejd/modelirovanie-platya/
Вернуться к началу
diaan
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 20 апр 2017, 07:58

Re: А вы читаете КНИГИ?

Сообщение diaan » 03 авг 2018, 12:30

А я люблю читать. Печатные варианты носить с собой неудобно, а иметь книгу в телефоне очень удобно. Да и от чтения тогда отдохнуть можно, к примеру здесь поиграть. Это очень удобно. А вы какой вариант книги больше любите?
Вернуться к началу
LitvinA
Гость RZN.info
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 16:48

Re: А вы читаете КНИГИ?

Сообщение LitvinA » 14 авг 2018, 23:43

diaan писал(а):А я люблю читать. Печатные варианты носить с собой неудобно, а иметь книгу в телефоне очень удобно.

И я склоняюсь к чтению в электронном виде. Прочел и другое себе скачал. Да и купить электронную книгу недорого сейчас труда не составляет. Вариантов много и по жанрам и по ценовой категории.
Вернуться к началу
Hijid
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 29 мар 2017, 09:11

Re: А вы читаете КНИГИ?

Сообщение Hijid » Вчера, 22:49

Читаю книги с большим удовольствием! Предпочтения отдаю классике. Но вообще люблю все по немного. Вот недавно, после прочтения статьи https://attuale.ru/stihi-pro-lyubov-kra ... meshnye-2/, начали нравиться и стихи! Мне кажется, что для этого нужен большой талант. Которого у меня, увы, нету..
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Хобби»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей