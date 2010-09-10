А вы читаете КНИГИ?
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- Vredtech
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3670
- Зарегистрирован: 03 окт 2009, 21:48
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Re: А вы читаете КНИГИ?
Мария1522 писал(а):моя самая любимая книга это Анна Каренина!
Хватит отлынивать от работы, рекламу гони!
В связи с дефицитом патронов предупредительные выстрелы больше не производятся. Сразу контрольные.
Re: А вы читаете КНИГИ?
Сейчас шантарам читаю, хоть и натыкалась на нереальное количество отрицательных отзывов, решила все-таки познакомится с этим произведением. Пока нравится, но это только пока В первых главах красиво описан Бомбей, читаешь и такое ощущение, что в этот момент сам в Индии находишься!
Что вы можете сделать для укрепления мира во всем мире? Идите домой и любите свою семью.
Re: А вы читаете КНИГИ?
Пушок писал(а):Сейчас шантарам читаю, хоть и натыкалась на нереальное количество отрицательных отзывов, решила все-таки познакомится с этим произведением. Пока нравится, но это только пока В первых главах красиво описан Бомбей, читаешь и такое ощущение, что в этот момент сам в Индии находишься!
О, в последнее время всё чаще натыкаюсь на упоминания об этой книге. Видимо, таки пора и мне ее прочесть))
Вообще читать очень люблю с самого детства. В суете забываю об этом, но периодические набеги на книжные магазины возобновляют память и опустошают кошелек)) Родные даже иногда шутят, что я на еду трачу меньше, чем на книги)
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 02 апр 2017, 15:23
Re: А вы читаете КНИГИ?
Вы скорее всего не слышали об многих этих авторах, но эти книги стоит прочитать http://kto-chto-gde.ru/10-klassnyx-knig ... emedlenno/ но, может и не все) К примеру Терри Пратчетт «Кот без прикрас» и Наринэ Абгарян «Все о Манюне» мне не понравились. Но, все это дело вкуса. Мне и произведения Паоло Коэльо в большинстве своем не понравились, хотя многие его чуть ли не боготворили.
Re: А вы читаете КНИГИ?
В последнее время нет. Читалка сломалась и все нет времени поченить. А бумажные книги сейчас стоят как крыло от самолета(
Re: А вы читаете КНИГИ?
Меня японская классика впечатлила.
- kochkaolga
- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 дек 2015, 00:14
- Откуда: Россия Москва
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Re: А вы читаете КНИГИ?
Упитанная писал(а):В последнее время нет. Читалка сломалась и все нет времени поченить. А бумажные книги сейчас стоят как крыло от самолета(
Читаю классику. Конечно, по мере наличия времени.
Много книг на букинистических развалах. Ценник - 30-100 руб.
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Re: А вы читаете КНИГИ?
А я люблю читать. Печатные варианты носить с собой неудобно, а иметь книгу в телефоне очень удобно. Да и от чтения тогда отдохнуть можно, к примеру здесь поиграть. Это очень удобно. А вы какой вариант книги больше любите?
Re: А вы читаете КНИГИ?
diaan писал(а):А я люблю читать. Печатные варианты носить с собой неудобно, а иметь книгу в телефоне очень удобно.
И я склоняюсь к чтению в электронном виде. Прочел и другое себе скачал. Да и купить электронную книгу недорого сейчас труда не составляет. Вариантов много и по жанрам и по ценовой категории.
Re: А вы читаете КНИГИ?
Читаю книги с большим удовольствием! Предпочтения отдаю классике. Но вообще люблю все по немного. Вот недавно, после прочтения статьи https://attuale.ru/stihi-pro-lyubov-kra ... meshnye-2/, начали нравиться и стихи! Мне кажется, что для этого нужен большой талант. Которого у меня, увы, нету..
Re: А вы читаете КНИГИ?
Всегда читаю.
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