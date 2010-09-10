Сообщение Flemingia » 15 апр 2017, 23:05

Пушок писал(а): Сейчас шантарам читаю, хоть и натыкалась на нереальное количество отрицательных отзывов, решила все-таки познакомится с этим произведением. Пока нравится, но это только пока В первых главах красиво описан Бомбей, читаешь и такое ощущение, что в этот момент сам в Индии находишься! Сейчас шантарам читаю, хоть и натыкалась на нереальное количество отрицательных отзывов, решила все-таки познакомится с этим произведением. Пока нравится, но это только покаВ первых главах красиво описан Бомбей, читаешь и такое ощущение, что в этот момент сам в Индии находишься!

О, в последнее время всё чаще натыкаюсь на упоминания об этой книге. Видимо, таки пора и мне ее прочесть))Вообще читать очень люблю с самого детства. В суете забываю об этом, но периодические набеги на книжные магазины возобновляют память и опустошают кошелек)) Родные даже иногда шутят, что я на еду трачу меньше, чем на книги)