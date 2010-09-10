Любительский баскетбол

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

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Barselona
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 18:18

Re: Любительский баскетбол

Сообщение Barselona » 18 дек 2015, 17:44

Я хожу на тренировку, игра начинается в 19.00 часов и заканчивается 21.30
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xoxol77
Гость RZN.info
Сообщения: 284
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 00:36

Re: Любительский баскетбол

Сообщение xoxol77 » 04 июн 2017, 20:40

апну тему. Как насчёт игр в Дашках? летом если будет тепло можно и на площадках, на свежем воздухе. Понятно, что летом дачи, отпуска и т.п., но все же может есть, кто остался в городе?
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diaan
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 20 апр 2017, 07:58

Re: Любительский баскетбол

Сообщение diaan » Вчера, 18:55

Тоже люблю баскетбол , правда не играть в него , а скорее делать ставки .
Так можно помимо увлекательного времяпрепровождения еще и неплохую сумму заработать .
Сложного в этом ничего нет , выбираете Легальные бк , смотрите прогнозы , стратегии и вперед )
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