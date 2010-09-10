Любительский баскетбол
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Re: Любительский баскетбол
Я хожу на тренировку, игра начинается в 19.00 часов и заканчивается 21.30
Re: Любительский баскетбол
апну тему. Как насчёт игр в Дашках? летом если будет тепло можно и на площадках, на свежем воздухе. Понятно, что летом дачи, отпуска и т.п., но все же может есть, кто остался в городе?
Re: Любительский баскетбол
Тоже люблю баскетбол , правда не играть в него , а скорее делать ставки .
Так можно помимо увлекательного времяпрепровождения еще и неплохую сумму заработать .
Сложного в этом ничего нет , выбираете Легальные бк , смотрите прогнозы , стратегии и вперед )
Так можно помимо увлекательного времяпрепровождения еще и неплохую сумму заработать .
Сложного в этом ничего нет , выбираете Легальные бк , смотрите прогнозы , стратегии и вперед )
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