Сообщение xoxol77 » 04 июн 2017, 20:40

апну тему. Как насчёт игр в Дашках? летом если будет тепло можно и на площадках, на свежем воздухе. Понятно, что летом дачи, отпуска и т.п., но все же может есть, кто остался в городе?