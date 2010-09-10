Где в Рязани можно купить кальян?

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
seleckiy
Гость RZN.info
Сообщения: 101
Зарегистрирован: 11 апр 2010, 22:32

Re: Где в Рязани можно купить кальян?

Сообщение seleckiy » 23 окт 2010, 11:53

Нужна трубка, табак и щипцы. на театралке или в круизе можно найти?
Вернуться к началу
ArSenev
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 27 окт 2010, 22:34
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя ArSenev

Re: Где в Рязани можно купить кальян?

Сообщение ArSenev » 27 окт 2010, 22:37

Я у нас индийский кальян только в "Фэн-Шуй" видел. Там даже было из чего выбрать. Поэтому советую всем туда. У меня друг пару месяцев назад где-то на Урицкого видел, но там ему цену заломили бешеную (
Вернуться к началу
Водитель

Re: Где в Рязани можно купить кальян?

Сообщение Водитель » 28 окт 2010, 16:35

Э... ФенШуй, как бы, и находится на Урицкого...
Вернуться к началу
bluffy
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 15:00

Re: Где в Рязани можно купить кальян?

Сообщение bluffy » 29 окт 2010, 15:07

ArSenev
ещё в Дыхании Востока были индийские...цену не помню, но по-моему что-то вроде 1500р.
нашла вот фотку вконтактовской группе...справа на полке по-моему он стоит :)
Изображение
Вернуться к началу
Lgrant
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 июл 2010, 12:18

Re: Где в Рязани можно купить кальян?

Сообщение Lgrant » 09 ноя 2010, 14:21

У нас специализированный магазин есть для этого дела "Дыхние востока" На островского, напротив военкомата почти.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
wildcat91
Гость RZN.info
Сообщения: 160
Зарегистрирован: 28 ноя 2010, 22:16
Откуда: Рязань
Контактная информация:
Контактная информация пользователя wildcat91

Re: Где в Рязани можно купить кальян?

Сообщение wildcat91 » 29 ноя 2010, 11:27

а в атроне никто не был что ли?на барсе в переходе такого добра хватает
ПРИНЦЕССЫ НЕ УМЕЮТ ПРОИГРЫВАТЬ,СЛУЖАНКИ НЕ УМЕЮТ ПОБЕЖДАТЬ. КОРОЛЕВЫ НЕ СОРЕВНУЮТСЯ!
Вернуться к началу
KRV
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 03 дек 2010, 08:35

Re: Где в Рязани можно купить кальян?

Сообщение KRV » 03 дек 2010, 09:02

в Круизе открылась новая точка по продажам кальянов и всего остального, что с этим связано. Вчера покупал там табак и уголь. Здорово, наконец-то не надо будет ехать для этого в центр или на другой конец города!
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Nick
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1783
Зарегистрирован: 30 июл 2008, 09:39
Откуда: Рязань ул. Баженова
Контактная информация:
Контактная информация пользователя Nick

Re: Где в Рязани можно купить кальян?

Сообщение Nick » 03 дек 2010, 10:15

В мангазине Роща на Гоголя 44 тоже есть точка, где всякой такой фигней торгуют.
Вернуться к началу
Epixondrii
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 26 янв 2011, 15:29
Откуда: пока Рыбное

Re: Где в Рязани можно купить кальян?

Сообщение Epixondrii » 06 сен 2011, 10:53

Реанимирую темку. Кто знает эти магазины до сих функционируют и где на данный момент лучше приобретать кальян? знаю, что Фен-шуй на Урицкого работает, а по остальным времени нет ездить
Я не друг человечества, я враг его врагов ©
Вернуться к началу
baffy
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 15:14

Re: Где в Рязани можно купить кальян?

Сообщение baffy » 13 фев 2015, 15:17

продам кальян, новый, в коробке, высота примерно 80 см, цена 2800 торг
Вернуться к началу
skupka62
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 24 мар 2015, 18:59

Re: Где в Рязани можно купить кальян?

Сообщение skupka62 » 26 мар 2015, 16:53

Хотите купить настоящий правильный кальян, тогда ТОЛЬКО в магазине Дыхание Востока на ул.Есенина. И выбор хороший и продавцы грамотные. Я всегда покупаю только там. Просто огромный выбор табака. Ну а такое количество кальянов как у них вы можете найти только в Египте.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Sam2517
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 12:20
Откуда: Ростов

Re: Где в Рязани можно купить кальян?

Сообщение Sam2517 » 58 минут назад

зачем покупать если можно сделать самим https://1igolka.com/rukodelie/kak-sdelat-kalyan Сделать кальян дома можно из самой обычной пластиковой бутылки. Из подручных материалов удается собрать простую и надежную конструкцию, не потратив при этом много времени и сил. Вот самый легкий способ.

Что необходимо:

бутылка на 5 литров;
бутылка на 1 литр;
пара крышек разного диаметра;
пластиковые трубки длиной 2 м и 30 см;
фольга;
яблоко;
табак;
зубочистки;
уголь.
Что нужно делать:

В пластиковых бутылках сделать прорези с размерами, соответствующими диаметру трубки.
Внешней стороной приложить эти элементы конструкции друг к другу.
Вставить шахту.
Крышку прикрутить к бутылке таким образом, чтобы трубка оказалась погружена в воду буквально на сантиметр.
Чашу сделать из яблока, используя зубочистки и нож.
Насадить яблоко на крышку, помещенную на бутылку.
Прикрыть импровизированную чашу фольгой и проделать в ней дырки.
На фольгу поместить уголь.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Прочие товары, услуги, сервисы»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя