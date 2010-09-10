Сообщение wildcat91 » 29 ноя 2010, 11:27

а в атроне никто не был что ли?на барсе в переходе такого добра хватает

ПРИНЦЕССЫ НЕ УМЕЮТ ПРОИГРЫВАТЬ,СЛУЖАНКИ НЕ УМЕЮТ ПОБЕЖДАТЬ. КОРОЛЕВЫ НЕ СОРЕВНУЮТСЯ!