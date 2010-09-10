Где в Рязани можно купить кальян?
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Re: Где в Рязани можно купить кальян?
Нужна трубка, табак и щипцы. на театралке или в круизе можно найти?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 27 окт 2010, 22:34
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Где в Рязани можно купить кальян?
Я у нас индийский кальян только в "Фэн-Шуй" видел. Там даже было из чего выбрать. Поэтому советую всем туда. У меня друг пару месяцев назад где-то на Урицкого видел, но там ему цену заломили бешеную (
Re: Где в Рязани можно купить кальян?
Э... ФенШуй, как бы, и находится на Урицкого...
Re: Где в Рязани можно купить кальян?
Re: Где в Рязани можно купить кальян?
У нас специализированный магазин есть для этого дела "Дыхние востока" На островского, напротив военкомата почти.
- wildcat91
- Гость RZN.info
- Сообщения: 160
- Зарегистрирован: 28 ноя 2010, 22:16
- Откуда: Рязань
- Контактная информация:
Re: Где в Рязани можно купить кальян?
а в атроне никто не был что ли?на барсе в переходе такого добра хватает
ПРИНЦЕССЫ НЕ УМЕЮТ ПРОИГРЫВАТЬ,СЛУЖАНКИ НЕ УМЕЮТ ПОБЕЖДАТЬ. КОРОЛЕВЫ НЕ СОРЕВНУЮТСЯ!
Re: Где в Рязани можно купить кальян?
в Круизе открылась новая точка по продажам кальянов и всего остального, что с этим связано. Вчера покупал там табак и уголь. Здорово, наконец-то не надо будет ехать для этого в центр или на другой конец города!
- Nick
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1783
- Зарегистрирован: 30 июл 2008, 09:39
- Откуда: Рязань ул. Баженова
- Контактная информация:
Re: Где в Рязани можно купить кальян?
В мангазине Роща на Гоголя 44 тоже есть точка, где всякой такой фигней торгуют.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 10
- Зарегистрирован: 26 янв 2011, 15:29
- Откуда: пока Рыбное
Re: Где в Рязани можно купить кальян?
Реанимирую темку. Кто знает эти магазины до сих функционируют и где на данный момент лучше приобретать кальян? знаю, что Фен-шуй на Урицкого работает, а по остальным времени нет ездить
Я не друг человечества, я враг его врагов ©
Re: Где в Рязани можно купить кальян?
продам кальян, новый, в коробке, высота примерно 80 см, цена 2800 торг
Re: Где в Рязани можно купить кальян?
Хотите купить настоящий правильный кальян, тогда ТОЛЬКО в магазине Дыхание Востока на ул.Есенина. И выбор хороший и продавцы грамотные. Я всегда покупаю только там. Просто огромный выбор табака. Ну а такое количество кальянов как у них вы можете найти только в Египте.
Re: Где в Рязани можно купить кальян?
зачем покупать если можно сделать самим https://1igolka.com/rukodelie/kak-sdelat-kalyan Сделать кальян дома можно из самой обычной пластиковой бутылки. Из подручных материалов удается собрать простую и надежную конструкцию, не потратив при этом много времени и сил. Вот самый легкий способ.
Что необходимо:
бутылка на 5 литров;
бутылка на 1 литр;
пара крышек разного диаметра;
пластиковые трубки длиной 2 м и 30 см;
фольга;
яблоко;
табак;
зубочистки;
уголь.
Что нужно делать:
В пластиковых бутылках сделать прорези с размерами, соответствующими диаметру трубки.
Внешней стороной приложить эти элементы конструкции друг к другу.
Вставить шахту.
Крышку прикрутить к бутылке таким образом, чтобы трубка оказалась погружена в воду буквально на сантиметр.
Чашу сделать из яблока, используя зубочистки и нож.
Насадить яблоко на крышку, помещенную на бутылку.
Прикрыть импровизированную чашу фольгой и проделать в ней дырки.
На фольгу поместить уголь.
Что необходимо:
бутылка на 5 литров;
бутылка на 1 литр;
пара крышек разного диаметра;
пластиковые трубки длиной 2 м и 30 см;
фольга;
яблоко;
табак;
зубочистки;
уголь.
Что нужно делать:
В пластиковых бутылках сделать прорези с размерами, соответствующими диаметру трубки.
Внешней стороной приложить эти элементы конструкции друг к другу.
Вставить шахту.
Крышку прикрутить к бутылке таким образом, чтобы трубка оказалась погружена в воду буквально на сантиметр.
Чашу сделать из яблока, используя зубочистки и нож.
Насадить яблоко на крышку, помещенную на бутылку.
Прикрыть импровизированную чашу фольгой и проделать в ней дырки.
На фольгу поместить уголь.
Где в Рязани можно купить кальян
Собственным транспортом не обладаю, хотел купить машину песка, может кто обращался на озеро, дайте плиз телефончик пескодобытчиков : .
Может кто знает по чём нынче тонна песка?
Может кто знает по чём нынче тонна песка?
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