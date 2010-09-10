Сообщение kukuruzaru » 29 апр 2017, 20:29

Приехала из Москвы заняться зубами и попала на очевидный развод на деньги в "ПРАЙМСТОМАТОЛОГИИ" Насчитали 60000 рублей,на несколько зубов, которые я позже вылечила (был обычный кариес) в другой клинике, нстойчиво навязывали убрать под коронку. Убедили сделать дорогую и бесполезную хирургическую операцию, якобы без неё потеряю передние зубы. На один зуб предлагали безметалловую керамику, которая стоит 15000 и т.д. Осталась проблема только с одним зубом, который мне разрушил врач из ПРАЙМСТОМАТОЛОГИИ", чтобы навязать коронки. Оказывается в этой клинике, навязывать коронки на здоровые зубы, это обычная практика, уже прочитала в отзывах.