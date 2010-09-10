стоматология

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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pri
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1969
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
Откуда: Рязань, Циолковского

Re: стоматология

Сообщение pri » 11 окт 2015, 09:47

UsachenkoDen писал(а):но жена заставила пойти в эту клинику


Вот так прям пешком пойти и заставила? За 200 километров? Видать - сильно зубы прихватило...
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АЛСНщик
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1789
Зарегистрирован: 11 ноя 2012, 20:37

Re: стоматология

Сообщение АЛСНщик » 11 окт 2015, 21:01

UsachenkoDen писал(а):но жена заставила пойти в эту клинику.

Какими научными исследованиями там занимаются, с какими ВУЗами сотрудничают? В противном случае, какая это нахрен клиника?
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viktorcok
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13
Откуда: Москва

Re: стоматология

Сообщение viktorcok » 07 ноя 2015, 00:36

Я лечил в Дента+
Не могу сказать, что там хорошо в сравнении с чем-то ибли наоборот, просто кроме как туда более никуда не обращался.
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Barselona
Гость RZN.info
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 14 дек 2015, 18:18

Re: стоматология

Сообщение Barselona » 14 дек 2015, 18:27

могу посаветовать врача.
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Алина2541
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 дек 2015, 12:57

Re: стоматология

Сообщение Алина2541 » 15 дек 2015, 15:09

Хотелось вообще безболезненно полечить зуб
______________________________________________________
http://bk01.ru/dachnye-bytovki
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kukl
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 19:39

Re: стоматология

Сообщение kukl » 29 окт 2016, 19:44

Я недавно себе делала удаление зуба и установку импланта то еще удовольствие. очень боялась, что не приживется, но все обошлось. Очень довольна осталась клиникой и докторами и отношением.
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kukuruzaru
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 19:44

Re: стоматология

Сообщение kukuruzaru » 29 апр 2017, 20:29

Приехала из Москвы заняться зубами и попала на очевидный развод на деньги в "ПРАЙМСТОМАТОЛОГИИ" Насчитали 60000 рублей,на несколько зубов, которые я позже вылечила (был обычный кариес) в другой клинике, нстойчиво навязывали убрать под коронку. Убедили сделать дорогую и бесполезную хирургическую операцию, якобы без неё потеряю передние зубы. На один зуб предлагали безметалловую керамику, которая стоит 15000 и т.д. Осталась проблема только с одним зубом, который мне разрушил врач из ПРАЙМСТОМАТОЛОГИИ", чтобы навязать коронки. Оказывается в этой клинике, навязывать коронки на здоровые зубы, это обычная практика, уже прочитала в отзывах.
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OlyaAnatolya
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 01 июн 2017, 14:39

Re: стоматология

Сообщение OlyaAnatolya » 01 июн 2017, 14:50

Что не говорите а я останусь при своём мнении что отличной клиникой в Рязани Дентастиль. Приятные доктора и вообще все работающие там. Цены не такие кусачие
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karina_bogdanova
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33

Re: стоматология

Сообщение karina_bogdanova » 03 дек 2019, 05:54

Да, стоматологических клиник, хоть и много, но вот кому довериться - это реально вопрос... Я обращалась к услугам клиника дентальной имплантации «Имплант Лаб», делала у них установку зубных имплантов, осталась довольна, все качественно и оперативно. С ценами можете ознакомиться на сайте - https://www.implant-lab.ru/prices/ Первичная консультация бесплатно!
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KreysaEV
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 10 июн 2019, 00:18

Re: стоматология

Сообщение KreysaEV » Сегодня, 12:58

Ой да хорошего стоматолога найти не проблема. Лишь бы деньги были .
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: стоматология

Сообщение Буцефалия » Сегодня, 13:03

Я вот сейчас готовлюсь к плановому лечению зубов, по этому приходиться читать статьи почему 3д рентген и челюсти лучше при лечении чем панорамный снимок https://eurodent.kz/3d-rentgen-zubov.html . Очень интересная информация на самом деле.
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