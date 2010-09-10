стоматология
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- pri
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 1969
- Зарегистрирован: 08 авг 2010, 19:36
- Откуда: Рязань, Циолковского
Re: стоматология
UsachenkoDen писал(а):но жена заставила пойти в эту клинику
Вот так прям пешком пойти и заставила? За 200 километров? Видать - сильно зубы прихватило...
Re: стоматология
UsachenkoDen писал(а):но жена заставила пойти в эту клинику.
Какими научными исследованиями там занимаются, с какими ВУЗами сотрудничают? В противном случае, какая это нахрен клиника?
Re: стоматология
Я лечил в Дента+
Не могу сказать, что там хорошо в сравнении с чем-то ибли наоборот, просто кроме как туда более никуда не обращался.
Не могу сказать, что там хорошо в сравнении с чем-то ибли наоборот, просто кроме как туда более никуда не обращался.
Re: стоматология
могу посаветовать врача.
Re: стоматология
Хотелось вообще безболезненно полечить зуб
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http://bk01.ru/dachnye-bytovki
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http://bk01.ru/dachnye-bytovki
Re: стоматология
Я недавно себе делала удаление зуба и установку импланта то еще удовольствие. очень боялась, что не приживется, но все обошлось. Очень довольна осталась клиникой и докторами и отношением.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 29 апр 2017, 19:44
Re: стоматология
Приехала из Москвы заняться зубами и попала на очевидный развод на деньги в "ПРАЙМСТОМАТОЛОГИИ" Насчитали 60000 рублей,на несколько зубов, которые я позже вылечила (был обычный кариес) в другой клинике, нстойчиво навязывали убрать под коронку. Убедили сделать дорогую и бесполезную хирургическую операцию, якобы без неё потеряю передние зубы. На один зуб предлагали безметалловую керамику, которая стоит 15000 и т.д. Осталась проблема только с одним зубом, который мне разрушил врач из ПРАЙМСТОМАТОЛОГИИ", чтобы навязать коронки. Оказывается в этой клинике, навязывать коронки на здоровые зубы, это обычная практика, уже прочитала в отзывах.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 01 июн 2017, 14:39
Re: стоматология
Что не говорите а я останусь при своём мнении что отличной клиникой в Рязани Дентастиль. Приятные доктора и вообще все работающие там. Цены не такие кусачие
- karina_bogdanova
- Гость RZN.info
- Сообщения: 66
- Зарегистрирован: 03 июл 2019, 23:33
Re: стоматология
Да, стоматологических клиник, хоть и много, но вот кому довериться - это реально вопрос... Я обращалась к услугам клиника дентальной имплантации «Имплант Лаб», делала у них установку зубных имплантов, осталась довольна, все качественно и оперативно. С ценами можете ознакомиться на сайте - https://www.implant-lab.ru/prices/ Первичная консультация бесплатно!
Re: стоматология
Ой да хорошего стоматолога найти не проблема. Лишь бы деньги были .
Re: стоматология
Я вот сейчас готовлюсь к плановому лечению зубов, по этому приходиться читать статьи почему 3д рентген и челюсти лучше при лечении чем панорамный снимок https://eurodent.kz/3d-rentgen-zubov.html . Очень интересная информация на самом деле.
Re: стоматология
Жутко боюсь стоматологов и это еще с детства, пересилить себя пойти целый подвиг, из-за этого постоянные проблемы. Решила ребенка максимально оградить от такой фобии, долго выбирала клинику, в итоге посоветовали хорошего детского стоматолога в https://acoola.ua/services/esteticheskaya-stomatologiya/otbelivanie-zubov/ очень внимательно относятся ко всем пациентам!
Re: стоматология
шоколадка писал(а):Как исправить неправильный прикус у ребенка?
Патологии прикуса в принципе одинаковые и у детей и у взрослых, просто каждый возраст требует своего подхода и метода лечения. В клинике Бебидент https://babydent.ua/services/korrekcziy ... v-u-detej/ стоматологи хорошо выполнили коррекцию прикуса зубов у моего сына. Исправили открытый прикус, который образовался из за длительного сосания соски (почти до 5 лет).
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