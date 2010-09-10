Горные лыжи для начинающих
Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Горные лыжи для начинающих
ВНИМАНИЕ СОРЕВНОВАНИЯ !!!
14 февраля (воскресенье) 2016 г. в СРК "Семёно-Оленинское" планируется проведение Открытого Первенства Рязанской области по горным лыжам, 2 этап Кубка Юго-Востока Подмосковья в дисциплине Слалом. Заезд и жеребьевка участников соревнований с 10-00 час. Начало соревнований в 12-00 час Регламент соревнований вы найдете в прилагаемом Положении о соревновании.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
Девочки и мальчики 2006 - 2007 годов рождения и младше;
Девочки и мальчики 2004 - 2005 годов рождения;
Девушки и юноши 2002 - 2003 годов рождения;
Девушки и юноши 2000 - 2001 годов рождения;
Юниоры и юниорки 1995 - 1999 годов рождения.
Стартовый взнос с участников соревнований - 400 руб.
Подача заявок до 18-00 час. 13 февраля на электронную почту fgssro@mail.ru или по тел. 8-910-900-71-24.
Пожалуйста не тяните с подачей заявок.
14 февраля (воскресенье) 2016 г. в СРК "Семёно-Оленинское" планируется проведение Открытого Первенства Рязанской области по горным лыжам, 2 этап Кубка Юго-Востока Подмосковья в дисциплине Слалом. Заезд и жеребьевка участников соревнований с 10-00 час. Начало соревнований в 12-00 час Регламент соревнований вы найдете в прилагаемом Положении о соревновании.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах:
Девочки и мальчики 2006 - 2007 годов рождения и младше;
Девочки и мальчики 2004 - 2005 годов рождения;
Девушки и юноши 2002 - 2003 годов рождения;
Девушки и юноши 2000 - 2001 годов рождения;
Юниоры и юниорки 1995 - 1999 годов рождения.
Стартовый взнос с участников соревнований - 400 руб.
Подача заявок до 18-00 час. 13 февраля на электронную почту fgssro@mail.ru или по тел. 8-910-900-71-24.
Пожалуйста не тяните с подачей заявок.
Re: Горные лыжи для начинающих
Завтра с 11 до 20 серфим в СО!!!
Лучше мокрый снег, чем грязь в городе!
20% скидка поможет в принятии правильного решения!
Паркуемся на служебной парковке и катаемся!!!
Лучше мокрый снег, чем грязь в городе!
20% скидка поможет в принятии правильного решения!
Паркуемся на служебной парковке и катаемся!!!
Re: Горные лыжи для начинающих
ВНИМАНИЕ ! СОРЕВНОВАНИЯ ПО ГОРНЫМ ЛЫЖАМ, СЛАЛОМ-ГИГАНТ!
7 марта в СРК "Семёно-Олениниское" планируется проведение соревнований по горным лыжам в дисциплине слалом-гигант. Организаторами соревнований является ДЮСШ "Метеор" г.Коломна, при участии Федерации Горнолыжного спорта и сноуборда Рязанской области.
Регламент: заезд, жеребьевка, получение номеров с 9-30 час, построение в 10-20 час. Начало соревнований в 10-30 час.
Заявки принимаются до 18-00 06 марта 2016 г. по тел. 8-910-900-71-24. или на e-mail: fgssro@mail.ru
Возрастные категории как на предыдущих соревнованиях.
Не упустите шанс посоревноваться в этом сезоне, возможно крайний раз.
7 марта в СРК "Семёно-Олениниское" планируется проведение соревнований по горным лыжам в дисциплине слалом-гигант. Организаторами соревнований является ДЮСШ "Метеор" г.Коломна, при участии Федерации Горнолыжного спорта и сноуборда Рязанской области.
Регламент: заезд, жеребьевка, получение номеров с 9-30 час, построение в 10-20 час. Начало соревнований в 10-30 час.
Заявки принимаются до 18-00 06 марта 2016 г. по тел. 8-910-900-71-24. или на e-mail: fgssro@mail.ru
Возрастные категории как на предыдущих соревнованиях.
Не упустите шанс посоревноваться в этом сезоне, возможно крайний раз.
Re: Горные лыжи для начинающих
Я зимние виды спорта вообще сильно люблю, каждый раз когда идет крупный и интересный матч, всегда у букмекера http://favoritnr1.com/32253-betsiti-bukmekerskaya-kontora.html делаю ставочку) С активной ставочкой смотреть любые игры намного интереснее, чем без. Если не верите то сами попробуйте, поймете о чем говорю
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость