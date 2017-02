Сообщение StR » 01 сен 2013, 21:10

nikols писал(а): Пора бы поворот направо с Дзержинки на Первомайку пора сделать под красный сигнал светофора. В качестве эксперимента.

Пешеходов только жалко. Им придется учиться летать.

