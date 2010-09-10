Новая схема движения

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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: Новая схема движения

Сообщение hardbone » 01 сен 2013, 16:11

Нет, с дартаньянами все в порядке, я просто не понял, почему при двух рядах налево, ряд направо будет пустой.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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StR
Знаток RZN.info
Сообщения: 5914
Зарегистрирован: 14 май 2009, 14:17

Re: Новая схема движения

Сообщение StR » 01 сен 2013, 21:10

nikols писал(а):Пора бы поворот направо с Дзержинки на Первомайку пора сделать под красный сигнал светофора. В качестве эксперимента.

Пешеходов только жалко. Им придется учиться летать.
Harmlessly passing your time in the grassland away...
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golovan
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2435
Зарегистрирован: 12 июн 2006, 11:07
Откуда: 3держинка, авенида МОгэс

Re: Новая схема движения

Сообщение golovan » 02 сен 2013, 04:54

hardbone писал(а):Нет, с дартаньянами все в порядке, я просто не понял, почему при двух рядах налево, ряд направо будет пустой.
посмотри там за трафиком минут 30 когда хвост от остановки УРТ.
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skaut
Пользователь RZN.info
Сообщения: 548
Зарегистрирован: 25 мар 2010, 15:28

Re: Новая схема движения

Сообщение skaut » 02 сен 2013, 10:50

Сегодня там кто-нибудь проезжал в районе 8-00 по Московскому и Первомайке в сторону центра? Как пробка?
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vova
Гость RZN.info
Сообщения: 334
Зарегистрирован: 25 авг 2009, 08:59
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Re: Новая схема движения

Сообщение vova » 02 сен 2013, 10:57

skaut писал(а):Сегодня там кто-нибудь проезжал в районе 8-00 по Московскому и Первомайке в сторону центра? Как пробка?

Я) Но по Первомайке не поехал, хвост машин сразу за мостом не понравился, поехал через Рязани-1) Седня неплохо пока. Но еще рано думается) Часть машин у школ была) На недельке посмотрим).
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skaut
Пользователь RZN.info
Сообщения: 548
Зарегистрирован: 25 мар 2010, 15:28

Re: Новая схема движения

Сообщение skaut » 02 сен 2013, 11:26

Ну да, похоже интервал на Вокзальной с Р-2 на Р-1 все-таки увеличили и даже догадались на выходе с Вокзальной на Первомайку у ДХ увеличить интервал... Вова, а тебе так не кажется? Сегодня понедельник и линейки, поэтому действительно не показатель. Теперь основная интрига: как повлияет Северный обход? По расчетам именно на эту пробку сильного влияния он не окажет, что совершенно не умаляет его принципиального значения для глобального развития всей рязанской сети...
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vova
Гость RZN.info
Сообщения: 334
Зарегистрирован: 25 авг 2009, 08:59
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Контактная информация пользователя vova

Re: Новая схема движения

Сообщение vova » 02 сен 2013, 12:48

skaut писал(а):Ну да, похоже интервал на Вокзальной с Р-2 на Р-1 все-таки увеличили и даже догадались на выходе с Вокзальной на Первомайку у ДХ увеличить интервал... Вова, а тебе так не кажется? Сегодня понедельник и линейки, поэтому действительно не показатель. Теперь основная интрига: как повлияет Северный обход? По расчетам именно на эту пробку сильного влияния он не окажет, что совершенно не умаляет его принципиального значения для глобального развития всей рязанской сети...

Пока все нормально, я за интервалами не особо слежу :) а летом вообще)))

Северный обход... мне почему-то думается что не очень, все будет стоять еще до него :) Хотя могу ошибаться, если без светофоров народ таки уедет дальше стоять в район Есенина, пробка там может уменьшится и кто-нить с московского предпочтет объехать там :) в итоге и на московском разгрузится чуток.

Вобщем, тут нужна очень неслабая компьютерная модель, которая бы все это просчитала) а так как ее нет, будем смотреть в реале, че уж выйдет, то выйдет :).
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skaut
Пользователь RZN.info
Сообщения: 548
Зарегистрирован: 25 мар 2010, 15:28

Re: Новая схема движения

Сообщение skaut » 02 сен 2013, 13:46

Некоторые прогнозы я из такой модели и делал. Сейчас новый вариант делаю.
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skaut
Пользователь RZN.info
Сообщения: 548
Зарегистрирован: 25 мар 2010, 15:28

Re: Новая схема движения

Сообщение skaut » 04 сен 2013, 12:23

vova писал(а):
skaut писал(а):Ну да, похоже интервал на Вокзальной с Р-2 на Р-1 все-таки увеличили и даже догадались на выходе с Вокзальной на Первомайку у ДХ увеличить интервал... Вова, а тебе так не кажется? Сегодня понедельник и линейки, поэтому действительно не показатель. Теперь основная интрига: как повлияет Северный обход? По расчетам именно на эту пробку сильного влияния он не окажет, что совершенно не умаляет его принципиального значения для глобального развития всей рязанской сети...

Пока все нормально, я за интервалами не особо слежу :) а летом вообще)))

Северный обход... мне почему-то думается что не очень, все будет стоять еще до него :) Хотя могу ошибаться, если без светофоров народ таки уедет дальше стоять в район Есенина, пробка там может уменьшится и кто-нить с московского предпочтет объехать там :) в итоге и на московском разгрузится чуток.

Вобщем, тут нужна очень неслабая компьютерная модель, которая бы все это просчитала) а так как ее нет, будем смотреть в реале, че уж выйдет, то выйдет :).

Как сегодняшние впечатления от утреннего проезда по Московскому?
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Mary111
Пользователь RZN.info
Сообщения: 503
Зарегистрирован: 16 май 2012, 17:25

Re: Новая схема движения

Сообщение Mary111 » 04 сен 2013, 17:21

Впечатления обычные, давились, но ехали. Еще ДТП было у Барса в правом ряду, из-за этого притормозили малость. А так время проезда от автовокзала до моста минут 25 где-то.
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GlebAl
Знаток RZN.info
Сообщения: 7846
Зарегистрирован: 26 ноя 2004, 14:12
Откуда: Рязань, центр

Re: Новая схема движения

Сообщение GlebAl » 29 июн 2014, 22:02

Я так понимаю - мост у полсинаута не проблема. Проблемы на перекрёстке с Дзержинкой и около Барса...
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olgalove90
Гость RZN.info
Сообщения: 32
Зарегистрирован: Сегодня, 14:07

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