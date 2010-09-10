Новая схема движения
Все темы про ЭТО + автошколы, законы …
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Новая схема движения
Нет, с дартаньянами все в порядке, я просто не понял, почему при двух рядах налево, ряд направо будет пустой.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Новая схема движения
nikols писал(а):Пора бы поворот направо с Дзержинки на Первомайку пора сделать под красный сигнал светофора. В качестве эксперимента.
Пешеходов только жалко. Им придется учиться летать.
Harmlessly passing your time in the grassland away...
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2435
- Зарегистрирован: 12 июн 2006, 11:07
- Откуда: 3держинка, авенида МОгэс
Re: Новая схема движения
посмотри там за трафиком минут 30 когда хвост от остановки УРТ.hardbone писал(а):Нет, с дартаньянами все в порядке, я просто не понял, почему при двух рядах налево, ряд направо будет пустой.
Re: Новая схема движения
Сегодня там кто-нибудь проезжал в районе 8-00 по Московскому и Первомайке в сторону центра? Как пробка?
Re: Новая схема движения
skaut писал(а):Сегодня там кто-нибудь проезжал в районе 8-00 по Московскому и Первомайке в сторону центра? Как пробка?
Я) Но по Первомайке не поехал, хвост машин сразу за мостом не понравился, поехал через Рязани-1) Седня неплохо пока. Но еще рано думается) Часть машин у школ была) На недельке посмотрим).
Re: Новая схема движения
Ну да, похоже интервал на Вокзальной с Р-2 на Р-1 все-таки увеличили и даже догадались на выходе с Вокзальной на Первомайку у ДХ увеличить интервал... Вова, а тебе так не кажется? Сегодня понедельник и линейки, поэтому действительно не показатель. Теперь основная интрига: как повлияет Северный обход? По расчетам именно на эту пробку сильного влияния он не окажет, что совершенно не умаляет его принципиального значения для глобального развития всей рязанской сети...
Re: Новая схема движения
skaut писал(а):Ну да, похоже интервал на Вокзальной с Р-2 на Р-1 все-таки увеличили и даже догадались на выходе с Вокзальной на Первомайку у ДХ увеличить интервал... Вова, а тебе так не кажется? Сегодня понедельник и линейки, поэтому действительно не показатель. Теперь основная интрига: как повлияет Северный обход? По расчетам именно на эту пробку сильного влияния он не окажет, что совершенно не умаляет его принципиального значения для глобального развития всей рязанской сети...
Пока все нормально, я за интервалами не особо слежу а летом вообще)))
Северный обход... мне почему-то думается что не очень, все будет стоять еще до него Хотя могу ошибаться, если без светофоров народ таки уедет дальше стоять в район Есенина, пробка там может уменьшится и кто-нить с московского предпочтет объехать там в итоге и на московском разгрузится чуток.
Вобщем, тут нужна очень неслабая компьютерная модель, которая бы все это просчитала) а так как ее нет, будем смотреть в реале, че уж выйдет, то выйдет .
Re: Новая схема движения
Некоторые прогнозы я из такой модели и делал. Сейчас новый вариант делаю.
Re: Новая схема движения
vova писал(а):skaut писал(а):Ну да, похоже интервал на Вокзальной с Р-2 на Р-1 все-таки увеличили и даже догадались на выходе с Вокзальной на Первомайку у ДХ увеличить интервал... Вова, а тебе так не кажется? Сегодня понедельник и линейки, поэтому действительно не показатель. Теперь основная интрига: как повлияет Северный обход? По расчетам именно на эту пробку сильного влияния он не окажет, что совершенно не умаляет его принципиального значения для глобального развития всей рязанской сети...
Пока все нормально, я за интервалами не особо слежу а летом вообще)))
Северный обход... мне почему-то думается что не очень, все будет стоять еще до него Хотя могу ошибаться, если без светофоров народ таки уедет дальше стоять в район Есенина, пробка там может уменьшится и кто-нить с московского предпочтет объехать там в итоге и на московском разгрузится чуток.
Вобщем, тут нужна очень неслабая компьютерная модель, которая бы все это просчитала) а так как ее нет, будем смотреть в реале, че уж выйдет, то выйдет .
Как сегодняшние впечатления от утреннего проезда по Московскому?
Re: Новая схема движения
Впечатления обычные, давились, но ехали. Еще ДТП было у Барса в правом ряду, из-за этого притормозили малость. А так время проезда от автовокзала до моста минут 25 где-то.
Re: Новая схема движения
Я так понимаю - мост у полсинаута не проблема. Проблемы на перекрёстке с Дзержинкой и около Барса...
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 06 фев 2017, 10:53
- Откуда: Россия
- Контактная информация:
установка теплого пола в верее
водяное отопление под ключ расценки отопление дачи газом лучшее отопление для частного дома монтаж отопления люберцы монтаж радиаторов отопления в апрелевке автономное отопление монтаж паровых котлов днепр монтаж и замена радиаторов отопления в яхроме проектирование наружного водопровода и канализации система отопления дачи обслуживание водоснабжения в ожерелье установка отопления люберцы водяное отопление двухэтажного деревянного дома монтаж автономного отопления правильный монтаж котла vitoligno монтаж и замена радиаторов отопления в верея
Проектирование и монтаж инженерных систем http://ustanovka-elisa.ru
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей