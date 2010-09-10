Новая схема движения
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Re: Новая схема движения
Нет, с дартаньянами все в порядке, я просто не понял, почему при двух рядах налево, ряд направо будет пустой.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
Re: Новая схема движения
nikols писал(а):Пора бы поворот направо с Дзержинки на Первомайку пора сделать под красный сигнал светофора. В качестве эксперимента.
Пешеходов только жалко. Им придется учиться летать.
Harmlessly passing your time in the grassland away...
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Re: Новая схема движения
посмотри там за трафиком минут 30 когда хвост от остановки УРТ.hardbone писал(а):Нет, с дартаньянами все в порядке, я просто не понял, почему при двух рядах налево, ряд направо будет пустой.
Re: Новая схема движения
Сегодня там кто-нибудь проезжал в районе 8-00 по Московскому и Первомайке в сторону центра? Как пробка?
Re: Новая схема движения
skaut писал(а):Сегодня там кто-нибудь проезжал в районе 8-00 по Московскому и Первомайке в сторону центра? Как пробка?
Я) Но по Первомайке не поехал, хвост машин сразу за мостом не понравился, поехал через Рязани-1) Седня неплохо пока. Но еще рано думается) Часть машин у школ была) На недельке посмотрим).
Re: Новая схема движения
Ну да, похоже интервал на Вокзальной с Р-2 на Р-1 все-таки увеличили и даже догадались на выходе с Вокзальной на Первомайку у ДХ увеличить интервал... Вова, а тебе так не кажется? Сегодня понедельник и линейки, поэтому действительно не показатель. Теперь основная интрига: как повлияет Северный обход? По расчетам именно на эту пробку сильного влияния он не окажет, что совершенно не умаляет его принципиального значения для глобального развития всей рязанской сети...
Re: Новая схема движения
skaut писал(а):Ну да, похоже интервал на Вокзальной с Р-2 на Р-1 все-таки увеличили и даже догадались на выходе с Вокзальной на Первомайку у ДХ увеличить интервал... Вова, а тебе так не кажется? Сегодня понедельник и линейки, поэтому действительно не показатель. Теперь основная интрига: как повлияет Северный обход? По расчетам именно на эту пробку сильного влияния он не окажет, что совершенно не умаляет его принципиального значения для глобального развития всей рязанской сети...
Пока все нормально, я за интервалами не особо слежу а летом вообще)))
Северный обход... мне почему-то думается что не очень, все будет стоять еще до него Хотя могу ошибаться, если без светофоров народ таки уедет дальше стоять в район Есенина, пробка там может уменьшится и кто-нить с московского предпочтет объехать там в итоге и на московском разгрузится чуток.
Вобщем, тут нужна очень неслабая компьютерная модель, которая бы все это просчитала) а так как ее нет, будем смотреть в реале, че уж выйдет, то выйдет .
Re: Новая схема движения
Некоторые прогнозы я из такой модели и делал. Сейчас новый вариант делаю.
Re: Новая схема движения
vova писал(а):skaut писал(а):Ну да, похоже интервал на Вокзальной с Р-2 на Р-1 все-таки увеличили и даже догадались на выходе с Вокзальной на Первомайку у ДХ увеличить интервал... Вова, а тебе так не кажется? Сегодня понедельник и линейки, поэтому действительно не показатель. Теперь основная интрига: как повлияет Северный обход? По расчетам именно на эту пробку сильного влияния он не окажет, что совершенно не умаляет его принципиального значения для глобального развития всей рязанской сети...
Пока все нормально, я за интервалами не особо слежу а летом вообще)))
Северный обход... мне почему-то думается что не очень, все будет стоять еще до него Хотя могу ошибаться, если без светофоров народ таки уедет дальше стоять в район Есенина, пробка там может уменьшится и кто-нить с московского предпочтет объехать там в итоге и на московском разгрузится чуток.
Вобщем, тут нужна очень неслабая компьютерная модель, которая бы все это просчитала) а так как ее нет, будем смотреть в реале, че уж выйдет, то выйдет .
Как сегодняшние впечатления от утреннего проезда по Московскому?
Re: Новая схема движения
Впечатления обычные, давились, но ехали. Еще ДТП было у Барса в правом ряду, из-за этого притормозили малость. А так время проезда от автовокзала до моста минут 25 где-то.
Re: Новая схема движения
Я так понимаю - мост у полсинаута не проблема. Проблемы на перекрёстке с Дзержинкой и около Барса...
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ISTJ - I ntrovert S ensing T hinking J udging
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Выгодно ли покупать совместимые картриджи
Мы же утверждаем, что аутсорсинг печати в виде заключения покопийного контракта поможет снизит расходы на печать на 40% . даже в том случае, если сейчас вы используете совместимые картриджи.
Рассмотрим реальные расчеты на примере организации ООО «Акцент». Это компания, состоящая из 40 человек, которые находятся в одном офисе и в месяц делают около 8 000 черно-белых отпечатков. У данной организации есть 3 варианта решения печатного вопроса.
ВАРИАНТ 1 — аутсорсинг печати ( заключение покопийного контракта с ГК «Бюро офисных машин»).
1,2 руб за ч/б отпечаток
Рабочее время системного администратора на периодический вызов инженера и заказ картриджей для аппаратов ( около 1,5 часов в неделю). При условии, что сисадмин «Глазго» получает 50 000 руб в месяц, то получаем 1 875 руб в месяц
Затраты на получение, согласование и подписание счета за фактически сделанные копии 1 раз в месяц. Одна крупная российская компания провела у себя исследование, и выяснили что внутренние расходы на эти процедуры у них составили 400 рублей за каждый счет. В компании «Акцент» счет будет один, поэтому + 400 руб.
ИТОГО: 8 000 1,2 + 1 875 + 400 руб = 11 совместимые картриджи 875 руб.
При этом ООО «Акцент» НЕ тратится на покупку новой техники, на ремонт и профилактику МФУ, на покупку картриджей, а также НЕ выплачивает 2% налога на основные средства. Кроме того НЕ ломаете голову над тем где купить и где отремонтировать копир, НЕ оплачиваете отдельно профилактику и ремонт аппарата и НЕ ждет по несколько дней аппарат из ремонта, ведь в случае поломки мастер выезжает в течении 8 часов, а при долгом ремонте компании предоставляется подменный аппарат. Подробнее о преимуществах покопийных контрактов читайте здесь .
Покупка самих принтеров и МФУ составит столько же — 100 000 руб, амортизация в месяц 2 777 руб.
Из данной статьи можно сделать вывод о том, что при переходе на аутсорсинг печати, то есть на заключение покопийного контракта, компания ООО «Акцент» начала тратить 11 875 руб в месяц, а не 20 060 руб как тратилось раньше при использовании неоригинальных картриджей. То есть расходы на печать сократились на 41 % !
Мы же утверждаем, что аутсорсинг печати в виде заключения покопийного контракта поможет снизит расходы на печать на 40% . даже в том случае, если сейчас вы используете совместимые картриджи.
Рассмотрим реальные расчеты на примере организации ООО «Акцент». Это компания, состоящая из 40 человек, которые находятся в одном офисе и в месяц делают около 8 000 черно-белых отпечатков. У данной организации есть 3 варианта решения печатного вопроса.
ВАРИАНТ 1 — аутсорсинг печати ( заключение покопийного контракта с ГК «Бюро офисных машин»).
1,2 руб за ч/б отпечаток
Рабочее время системного администратора на периодический вызов инженера и заказ картриджей для аппаратов ( около 1,5 часов в неделю). При условии, что сисадмин «Глазго» получает 50 000 руб в месяц, то получаем 1 875 руб в месяц
Затраты на получение, согласование и подписание счета за фактически сделанные копии 1 раз в месяц. Одна крупная российская компания провела у себя исследование, и выяснили что внутренние расходы на эти процедуры у них составили 400 рублей за каждый счет. В компании «Акцент» счет будет один, поэтому + 400 руб.
ИТОГО: 8 000 1,2 + 1 875 + 400 руб = 11 совместимые картриджи 875 руб.
При этом ООО «Акцент» НЕ тратится на покупку новой техники, на ремонт и профилактику МФУ, на покупку картриджей, а также НЕ выплачивает 2% налога на основные средства. Кроме того НЕ ломаете голову над тем где купить и где отремонтировать копир, НЕ оплачиваете отдельно профилактику и ремонт аппарата и НЕ ждет по несколько дней аппарат из ремонта, ведь в случае поломки мастер выезжает в течении 8 часов, а при долгом ремонте компании предоставляется подменный аппарат. Подробнее о преимуществах покопийных контрактов читайте здесь .
Покупка самих принтеров и МФУ составит столько же — 100 000 руб, амортизация в месяц 2 777 руб.
Из данной статьи можно сделать вывод о том, что при переходе на аутсорсинг печати, то есть на заключение покопийного контракта, компания ООО «Акцент» начала тратить 11 875 руб в месяц, а не 20 060 руб как тратилось раньше при использовании неоригинальных картриджей. То есть расходы на печать сократились на 41 % !
http://o-keeper.ru/
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