Сообщение vova » 02 сен 2013, 12:48

skaut писал(а): Ну да, похоже интервал на Вокзальной с Р-2 на Р-1 все-таки увеличили и даже догадались на выходе с Вокзальной на Первомайку у ДХ увеличить интервал... Вова, а тебе так не кажется? Сегодня понедельник и линейки, поэтому действительно не показатель. Теперь основная интрига: как повлияет Северный обход? По расчетам именно на эту пробку сильного влияния он не окажет, что совершенно не умаляет его принципиального значения для глобального развития всей рязанской сети...

Пока все нормально, я за интервалами не особо слежуа летом вообще)))Северный обход... мне почему-то думается что не очень, все будет стоять еще до негоХотя могу ошибаться, если без светофоров народ таки уедет дальше стоять в район Есенина, пробка там может уменьшится и кто-нить с московского предпочтет объехать тамв итоге и на московском разгрузится чуток.Вобщем, тут нужна очень неслабая компьютерная модель, которая бы все это просчитала) а так как ее нет, будем смотреть в реале, че уж выйдет, то выйдет