Посмотрел автоновости
Обсуждения аварий, нововведений и пр., утрачивающего актуальность сравнительно быстро
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Посмотрел автоновости
Просто жесть... нет слов
Человек погиб, меняя колесо своего автомобиля
Человек погиб, меняя колесо своего автомобиля
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3190
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
- Контактная информация:
Re: Посмотрел автоновости
Шварц писал(а):Просто жесть... нет слов
Человек погиб, меняя колесо своего автомобиля
сурово... у меня тоже падал на меня мой друндулет с хайджека... чуть руку не сломал...
лежу пож машиной и ору "помогите" а весь мой народ на реке рыбу ловит..пока доорался...пока подбежали...пока джек обратно засунули и подняли пепелац....лежал и смотрел на свою руку зажатую на излом, думал закрытый будет перелом..или открытый? обошлось...Бог любит дураков
Re: Посмотрел автоновости
Шварц писал(а):Просто жесть... нет слов
Человек погиб, меняя колесо своего автомобиля
Прикольно чекисты товарища зажмурили. Ни за что не поверю, что такой уважаемый человек в спинжаке сам полезет менять колесо. У него по штату должен быть кучер, которого можно чморить и бить нагайкой по спине. И машина явно не его - на капоте не хватает одной буквы. Не мог товарищ в спинжаке на таком ведре ездить. Машина тоже подставная, чекистская.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Посмотрел автоновости
Кстати...господина министра Улюкаева, того что недавно трясти начали...чем закончится?! как Табуреткина отпустят или сам со шконки упадет..неудачно...Колхозник писал(а):Прикольно чекисты товарища зажмурили. Ни за что не поверю, что такой уважаемый человек в спинжаке сам полезет менять колесо. У него по штату должен быть кучер, которого можно чморить и бить нагайкой по спине. И машина явно не его - на капоте не хватает одной буквы. Не мог товарищ в спинжаке на таком ведре ездить. Машина тоже подставная, чекистская.
Re: Посмотрел автоновости
а сколько в неделю рабочих дней на АвтоВАЗе?Orwell писал(а): каждые 3-5 лет компания выпускала новое поколение автомобиля
Как надоели уже интим отрывки Бузовой Ольги в переодевалке
Бомба дня - секс снимки Бузовой с трансиками
скачать прямо сейчас все можно на сайте
http://sex-olga-buzova.xyz/
От сегодня XXX галереи Бузовой перед сексом
http://kgcha.com/index.php/component/us ... &id=184780
Смачные личные шалости c вредной Еленой Кудрявцевой. Властный стиляга таранит ее напролом.
http://soutime.com/space-uid-486355.html
Позавчерашние нудистские съемки Ольги Бузовой после бухла
http://kdd-pvl.kz/user/Angelika228/
Еще! Еще!-Шептала она, находя, что привратник делает это весьма приятнее, чем она или ее подруга Тереза. Убедившись в широте ее ямки он не захотел доводить девочку до оргазма, видя прекрасный случай доставить удовольствие и себе и ей. Когда Клаверий почувствовал прерывистое дыхание девушки, он осторожно, стараясь не разорвать ее плевры, стал постепенно запускать свой возбужденный член в ее ямку. Алекс стоил и, как завороженный, смотрел на грудь девушки, она производила на него какое-то магическое действие. Нежная, с белой гладкой кожей, еще не совсем сформировавшаяся девичья грудь, с розовым маленьким соском, которая поднималась и опускалась синхронно с дыханием девушки. О, господи, как он завидовал сейчас Майклу, который может вот так, без стеснения, целовать, лизать. Член напрягся и уперся головкой в плавки, пытаясь вырваться из плотно облегающих его джинсов. Вдруг ему захотелось вырвать это стройное, белое, нежное тело из объятий Майкла, которое томно извивалось, вздрагивало, отдаваясь его ласкам, и забрать его в рот, изжевать, чувствуя, как ломаются на зубах эти хрупкие кости, рвется нежная кожа, и проглотить. Он сам подсознательно испугался этого странного желания, понимая, что это невозможно, но не мог от него избавиться. Мелкая дрожь охватила все его тело, ноги непроизвольно подкосились, и, опустившись на колени, он тоже припал ко второму, свободному от засоса, соску.
скачать прямо сейчас все можно на сайте
http://sex-olga-buzova.xyz/
От сегодня XXX галереи Бузовой перед сексом
http://kgcha.com/index.php/component/us ... &id=184780
Смачные личные шалости c вредной Еленой Кудрявцевой. Властный стиляга таранит ее напролом.
http://soutime.com/space-uid-486355.html
Позавчерашние нудистские съемки Ольги Бузовой после бухла
http://kdd-pvl.kz/user/Angelika228/
Еще! Еще!-Шептала она, находя, что привратник делает это весьма приятнее, чем она или ее подруга Тереза. Убедившись в широте ее ямки он не захотел доводить девочку до оргазма, видя прекрасный случай доставить удовольствие и себе и ей. Когда Клаверий почувствовал прерывистое дыхание девушки, он осторожно, стараясь не разорвать ее плевры, стал постепенно запускать свой возбужденный член в ее ямку. Алекс стоил и, как завороженный, смотрел на грудь девушки, она производила на него какое-то магическое действие. Нежная, с белой гладкой кожей, еще не совсем сформировавшаяся девичья грудь, с розовым маленьким соском, которая поднималась и опускалась синхронно с дыханием девушки. О, господи, как он завидовал сейчас Майклу, который может вот так, без стеснения, целовать, лизать. Член напрягся и уперся головкой в плавки, пытаясь вырваться из плотно облегающих его джинсов. Вдруг ему захотелось вырвать это стройное, белое, нежное тело из объятий Майкла, которое томно извивалось, вздрагивало, отдаваясь его ласкам, и забрать его в рот, изжевать, чувствуя, как ломаются на зубах эти хрупкие кости, рвется нежная кожа, и проглотить. Он сам подсознательно испугался этого странного желания, понимая, что это невозможно, но не мог от него избавиться. Мелкая дрожь охватила все его тело, ноги непроизвольно подкосились, и, опустившись на колени, он тоже припал ко второму, свободному от засоса, соску.
Вернуться в «Горячие обсуждения»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей