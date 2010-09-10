Сообщение Колхозник » 15 ноя 2016, 01:07

Шварц писал(а): Просто жесть... нет слов



Человек погиб, меняя колесо своего автомобиля

Прикольно чекисты товарища зажмурили. Ни за что не поверю, что такой уважаемый человек в спинжаке сам полезет менять колесо. У него по штату должен быть кучер, которого можно чморить и бить нагайкой по спине. И машина явно не его - на капоте не хватает одной буквы. Не мог товарищ в спинжаке на таком ведре ездить. Машина тоже подставная, чекистская.