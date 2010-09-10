Посмотрел автоновости
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Re: Посмотрел автоновости
Просто жесть... нет слов
Человек погиб, меняя колесо своего автомобиля
Человек погиб, меняя колесо своего автомобиля
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Re: Посмотрел автоновости
Шварц писал(а):Просто жесть... нет слов
Человек погиб, меняя колесо своего автомобиля
сурово... у меня тоже падал на меня мой друндулет с хайджека... чуть руку не сломал...
лежу пож машиной и ору "помогите" а весь мой народ на реке рыбу ловит..пока доорался...пока подбежали...пока джек обратно засунули и подняли пепелац....лежал и смотрел на свою руку зажатую на излом, думал закрытый будет перелом..или открытый? обошлось...Бог любит дураков
Re: Посмотрел автоновости
Шварц писал(а):Просто жесть... нет слов
Человек погиб, меняя колесо своего автомобиля
Прикольно чекисты товарища зажмурили. Ни за что не поверю, что такой уважаемый человек в спинжаке сам полезет менять колесо. У него по штату должен быть кучер, которого можно чморить и бить нагайкой по спине. И машина явно не его - на капоте не хватает одной буквы. Не мог товарищ в спинжаке на таком ведре ездить. Машина тоже подставная, чекистская.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Посмотрел автоновости
Кстати...господина министра Улюкаева, того что недавно трясти начали...чем закончится?! как Табуреткина отпустят или сам со шконки упадет..неудачно...Колхозник писал(а):Прикольно чекисты товарища зажмурили. Ни за что не поверю, что такой уважаемый человек в спинжаке сам полезет менять колесо. У него по штату должен быть кучер, которого можно чморить и бить нагайкой по спине. И машина явно не его - на капоте не хватает одной буквы. Не мог товарищ в спинжаке на таком ведре ездить. Машина тоже подставная, чекистская.
Re: Посмотрел автоновости
а сколько в неделю рабочих дней на АвтоВАЗе?Orwell писал(а): каждые 3-5 лет компания выпускала новое поколение автомобиля
уборочный инвентарь
оригинальные картриджи hp
Защитите себя от приобретения поддельных картриджей
Чтобы защитить себя от поддельных расходных материалов, перед покупкой вы должны всегда следовать этим простым инструкциям, указанным ниже.
Шаг 1: Проверьте защитную наклейку
Упаковка картриджа для лазерных принтеров
Светло-синяя защитная наклейка будет постепенно менять свой цвет на более темный. С 2010 и до исчерпания запасов на упаковках картриджей для лазерных принтеров можно оригинальные картриджи hp будет видеть оба эти варианта защитных этикеток, при этом синих будет меньше.
Кроме того, на рынке можно будет по-прежнему найти оригинальные картриджи HP для лазерных принтеров с прежней защитной этикеткой. На них также имеются две половинки, меняющие цвет с синего на голубой при наклоне коробки, но при этом отсутствует текст. Обратите внимание, что картриджи HP LaserJet/Color LaserJet со старой этикеткой, срок годности которых не истек, также пригодны для покупки.
На всех коробках картриджей для лазерных принтеров HP LaserJet есть защитная наклейка HP. Наклейка располагается на отрыной ленте на коробке картриджа для лазерного принтера.
Упаковка струйных картриджей
Анимированные изображения и инструкции помогут вам понять, как проверить защитную этикетку HP на струйных картриджах HP, при наличии, чтобы удостовериться в приобретении оригинальной продукции HP. При наличии защитной этикетки на струйном картридже HP проверьте, соответствует ли она описанию, приведенному на данных страницах.
Шаг 2: Изучите упаковку
Шаг 3. Проверьте картридж после вскрытия упаковки.
Оригинальный картридж HP всегда поставляется неиспользованным. На картридже не должно быть повреждений, следов протекших чернил или просыпавшегося тонера, видимых царапин или каких-либо признаков того, что картридж уже был в употреблении.
Все отрывные язычки должны быть невредимы и должны соответствовать язычкам, которые имеются на оригинальной продукции HP.
Оригинальный картридж HP всегда поставляется неиспользованным.
Шаг 4: Приобретайте продукцию только у реселлеров и розничных продавцов, имеющих надежную репутацию.
Защитите себя от приобретения поддельных картриджей
Чтобы защитить себя от поддельных расходных материалов, перед покупкой вы должны всегда следовать этим простым инструкциям, указанным ниже.
Шаг 1: Проверьте защитную наклейку
Упаковка картриджа для лазерных принтеров
Светло-синяя защитная наклейка будет постепенно менять свой цвет на более темный. С 2010 и до исчерпания запасов на упаковках картриджей для лазерных принтеров можно оригинальные картриджи hp будет видеть оба эти варианта защитных этикеток, при этом синих будет меньше.
Кроме того, на рынке можно будет по-прежнему найти оригинальные картриджи HP для лазерных принтеров с прежней защитной этикеткой. На них также имеются две половинки, меняющие цвет с синего на голубой при наклоне коробки, но при этом отсутствует текст. Обратите внимание, что картриджи HP LaserJet/Color LaserJet со старой этикеткой, срок годности которых не истек, также пригодны для покупки.
На всех коробках картриджей для лазерных принтеров HP LaserJet есть защитная наклейка HP. Наклейка располагается на отрыной ленте на коробке картриджа для лазерного принтера.
Упаковка струйных картриджей
Анимированные изображения и инструкции помогут вам понять, как проверить защитную этикетку HP на струйных картриджах HP, при наличии, чтобы удостовериться в приобретении оригинальной продукции HP. При наличии защитной этикетки на струйном картридже HP проверьте, соответствует ли она описанию, приведенному на данных страницах.
Шаг 2: Изучите упаковку
Шаг 3. Проверьте картридж после вскрытия упаковки.
Оригинальный картридж HP всегда поставляется неиспользованным. На картридже не должно быть повреждений, следов протекших чернил или просыпавшегося тонера, видимых царапин или каких-либо признаков того, что картридж уже был в употреблении.
Все отрывные язычки должны быть невредимы и должны соответствовать язычкам, которые имеются на оригинальной продукции HP.
Оригинальный картридж HP всегда поставляется неиспользованным.
Шаг 4: Приобретайте продукцию только у реселлеров и розничных продавцов, имеющих надежную репутацию.
http://o-keeper.ru/
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