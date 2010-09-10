Посмотрел автоновости
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Re: Посмотрел автоновости
Просто жесть... нет слов
Человек погиб, меняя колесо своего автомобиля
Человек погиб, меняя колесо своего автомобиля
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- Сообщения: 3190
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Re: Посмотрел автоновости
Шварц писал(а):Просто жесть... нет слов
Человек погиб, меняя колесо своего автомобиля
сурово... у меня тоже падал на меня мой друндулет с хайджека... чуть руку не сломал...
лежу пож машиной и ору "помогите" а весь мой народ на реке рыбу ловит..пока доорался...пока подбежали...пока джек обратно засунули и подняли пепелац....лежал и смотрел на свою руку зажатую на излом, думал закрытый будет перелом..или открытый? обошлось...Бог любит дураков
Re: Посмотрел автоновости
Шварц писал(а):Просто жесть... нет слов
Человек погиб, меняя колесо своего автомобиля
Прикольно чекисты товарища зажмурили. Ни за что не поверю, что такой уважаемый человек в спинжаке сам полезет менять колесо. У него по штату должен быть кучер, которого можно чморить и бить нагайкой по спине. И машина явно не его - на капоте не хватает одной буквы. Не мог товарищ в спинжаке на таком ведре ездить. Машина тоже подставная, чекистская.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Посмотрел автоновости
Кстати...господина министра Улюкаева, того что недавно трясти начали...чем закончится?! как Табуреткина отпустят или сам со шконки упадет..неудачно...Колхозник писал(а):Прикольно чекисты товарища зажмурили. Ни за что не поверю, что такой уважаемый человек в спинжаке сам полезет менять колесо. У него по штату должен быть кучер, которого можно чморить и бить нагайкой по спине. И машина явно не его - на капоте не хватает одной буквы. Не мог товарищ в спинжаке на таком ведре ездить. Машина тоже подставная, чекистская.
Re: Посмотрел автоновости
а сколько в неделю рабочих дней на АвтоВАЗе?Orwell писал(а): каждые 3-5 лет компания выпускала новое поколение автомобиля
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- Сообщения: 121
- Зарегистрирован: 28 фев 2017, 02:56
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