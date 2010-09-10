Посмотрел автоновости
Обсуждения аварий, нововведений и пр., утрачивающего актуальность сравнительно быстро
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Посмотрел автоновости
Просто жесть... нет слов
Человек погиб, меняя колесо своего автомобиля
Человек погиб, меняя колесо своего автомобиля
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 3190
- Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
- Контактная информация:
Re: Посмотрел автоновости
Шварц писал(а):Просто жесть... нет слов
Человек погиб, меняя колесо своего автомобиля
сурово... у меня тоже падал на меня мой друндулет с хайджека... чуть руку не сломал...
лежу пож машиной и ору "помогите" а весь мой народ на реке рыбу ловит..пока доорался...пока подбежали...пока джек обратно засунули и подняли пепелац....лежал и смотрел на свою руку зажатую на излом, думал закрытый будет перелом..или открытый? обошлось...Бог любит дураков
Re: Посмотрел автоновости
Шварц писал(а):Просто жесть... нет слов
Человек погиб, меняя колесо своего автомобиля
Прикольно чекисты товарища зажмурили. Ни за что не поверю, что такой уважаемый человек в спинжаке сам полезет менять колесо. У него по штату должен быть кучер, которого можно чморить и бить нагайкой по спине. И машина явно не его - на капоте не хватает одной буквы. Не мог товарищ в спинжаке на таком ведре ездить. Машина тоже подставная, чекистская.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
Re: Посмотрел автоновости
Кстати...господина министра Улюкаева, того что недавно трясти начали...чем закончится?! как Табуреткина отпустят или сам со шконки упадет..неудачно...Колхозник писал(а):Прикольно чекисты товарища зажмурили. Ни за что не поверю, что такой уважаемый человек в спинжаке сам полезет менять колесо. У него по штату должен быть кучер, которого можно чморить и бить нагайкой по спине. И машина явно не его - на капоте не хватает одной буквы. Не мог товарищ в спинжаке на таком ведре ездить. Машина тоже подставная, чекистская.
Re: Посмотрел автоновости
а сколько в неделю рабочих дней на АвтоВАЗе?Orwell писал(а): каждые 3-5 лет компания выпускала новое поколение автомобиля
заговор чтобы муж хотел жену
заговор чтобы забыть человека
заговор от рожи
заговор на месячные
заговоры и обряды на лавровый лист
как определить приворот у мужчины
приворот ростов
ложка загребушка сувенир для денег заговор
заговор на счастье
наказать обидчика заговор
приворот форум
заговоры на николая
приворот на подарок
заговоры в сочельник
заговор как вернуть любимого человека
заговор на луну
сильные заговоры на рождество
заговор от бессонницы
приворот ростов
приворот на месячную кровь последствия
заговор чтобы парень скучал
заговор от рожи
заговор на месячные
заговоры и обряды на лавровый лист
как определить приворот у мужчины
приворот ростов
ложка загребушка сувенир для денег заговор
заговор на счастье
наказать обидчика заговор
приворот форум
заговоры на николая
приворот на подарок
заговоры в сочельник
заговор как вернуть любимого человека
заговор на луну
сильные заговоры на рождество
заговор от бессонницы
приворот ростов
приворот на месячную кровь последствия
заговор чтобы парень скучал
Вернуться в «Горячие обсуждения»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость