Посмотрел автоновости

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3525
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Посмотрел автоновости

Сообщение Шварц » 14 ноя 2016, 17:02

Просто жесть... нет слов

Человек погиб, меняя колесо своего автомобиля
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глен
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3190
Зарегистрирован: 25 авг 2010, 15:04
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Контактная информация пользователя глен

Re: Посмотрел автоновости

Сообщение глен » 14 ноя 2016, 17:21

Шварц писал(а):Просто жесть... нет слов

Человек погиб, меняя колесо своего автомобиля

сурово... у меня тоже падал на меня мой друндулет с хайджека... чуть руку не сломал...
лежу пож машиной и ору "помогите" а весь мой народ на реке рыбу ловит..пока доорался...пока подбежали...пока джек обратно засунули и подняли пепелац....лежал и смотрел на свою руку зажатую на излом, думал закрытый будет перелом..или открытый? обошлось...Бог любит дураков :D :D :D :D
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Колхозник
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3622
Зарегистрирован: 20 ноя 2007, 10:29

Re: Посмотрел автоновости

Сообщение Колхозник » 15 ноя 2016, 01:07

Шварц писал(а):Просто жесть... нет слов

Человек погиб, меняя колесо своего автомобиля


Прикольно чекисты товарища зажмурили. Ни за что не поверю, что такой уважаемый человек в спинжаке сам полезет менять колесо. У него по штату должен быть кучер, которого можно чморить и бить нагайкой по спине. И машина явно не его - на капоте не хватает одной буквы. Не мог товарищ в спинжаке на таком ведре ездить. Машина тоже подставная, чекистская.
По-иному светит нам Солнце на Земле:
Знать, у Путина оно побыло в Кремле. (c)
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1927
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Посмотрел автоновости

Сообщение Raider » 15 ноя 2016, 07:06

Колхозник писал(а):Прикольно чекисты товарища зажмурили. Ни за что не поверю, что такой уважаемый человек в спинжаке сам полезет менять колесо. У него по штату должен быть кучер, которого можно чморить и бить нагайкой по спине. И машина явно не его - на капоте не хватает одной буквы. Не мог товарищ в спинжаке на таком ведре ездить. Машина тоже подставная, чекистская.
Кстати...господина министра Улюкаева, того что недавно трясти начали...чем закончится?! как Табуреткина отпустят или сам со шконки упадет..неудачно...
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1927
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Посмотрел автоновости

Сообщение Raider » 20 ноя 2016, 18:09

Orwell писал(а): каждые 3-5 лет компания выпускала новое поколение автомобиля
а сколько в неделю рабочих дней на АвтоВАЗе?
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RobertTup
Гость RZN.info
Сообщения: 93
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 11:55

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Сообщение RobertTup » 9 минут назад

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