Распродажи и скидки на товары для детей
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Re: Распродажи и скидки на товары для детей
В чем соль акции? Я везучая!
Re: Распродажи и скидки на товары для детей
чтоб не ссылить, так скажу, в поисковике "черепахомания" наберите)) Москвичам выгоднее как всегда, а нам бонус для ivi))
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 11 мар 2014, 19:06
Re: Распродажи и скидки на товары для детей
Всем привет. Рекомендую посетить этот интернет -магазин Babymarket.su http://babymarket.su/spec/ , где регулярно проводятся акции и скидки на детские товары.
Re: Распродажи и скидки на товары для детей
Вот тут сейчас многое со скидкой - http://taika-shop.ru/. Заказали ребенку куртку финскую, настоящую, а не подделку. Теперь к зиме готовы)
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
Re: Распродажи и скидки на товары для детей
Девочки, кому интересно на следующей неделе планируется большая интернет-распродажа, помнится, в прошлом году о ней здесь уже писали где-то. Называется Черная Пятница или blackfridaysale. Начнется 26-го ноября, в 19:00. Среди участников очень много крупных интернет-магазинов, в том числе детские, ну и гипермаркеты, конечно, в которых тоже много чего можно детям купить, озон, вайлдберрис иже с ними.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 21 дек 2015, 17:41
Re: Распродажи и скидки на товары для детей
В Юлмарте есть промокод, действует до 31 декабря. Дает 3 ценовую колонку. При заказе вводите в поле промо-код ЧЕМП144 и цена автоматически уменьшиться.
Re: Распродажи и скидки на товары для детей
Можно не ждать акций и распродаж, а просто покупать игрушки и прочее по фиксированным ценам в магазине заодно. Я постоянно беру и мне нравится, что цены ниже чем в других магазинах и можно побаловать лишний раз детей новой покупкой для них.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 12 июн 2015, 18:28
Re: Распродажи и скидки на товары для детей
Я недавно писала, что мы купили очень классный конструктор bunchems 400 http://bunchems.club , так вот сейчас на него скидочка 30%. Мамочки, он очень классный, Новый год на носу, так что может стать отличным подарком.
- Barabulka222
- Гость RZN.info
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37
Re: Распродажи и скидки на товары для детей
Я на Алиэкспресс люблю отовариваться http://ali.pub/d1cyr. Как по мне дешево и сердито) Очень много модных вещичек можно найти за вполне приемлимую стоимость.
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