Сообщение Grazia » 17 ноя 2015, 12:33

Девочки, кому интересно на следующей неделе планируется большая интернет-распродажа, помнится, в прошлом году о ней здесь уже писали где-то. Называется Черная Пятница или blackfridaysale. Начнется 26-го ноября, в 19:00. Среди участников очень много крупных интернет-магазинов, в том числе детские, ну и гипермаркеты, конечно, в которых тоже много чего можно детям купить, озон, вайлдберрис иже с ними.