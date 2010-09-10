Распродажи и скидки на товары для детей

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Распродажи и скидки на товары для детей

Сообщение Изаура » 24 июн 2015, 06:59

В чем соль акции? Я везучая! :lol:
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Мэри
Гость RZN.info
Сообщения: 73
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 12:53

Re: Распродажи и скидки на товары для детей

Сообщение Мэри » 25 июн 2015, 15:48

чтоб не ссылить, так скажу, в поисковике "черепахомания" наберите)) Москвичам выгоднее как всегда, а нам бонус для ivi))
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halkhalk
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 22 июл 2015, 14:45

Re: Распродажи и скидки на товары для детей

Сообщение halkhalk » 25 авг 2015, 16:44

Вот тут сейчас многое со скидкой - http://taika-shop.ru/. Заказали ребенку куртку финскую, настоящую, а не подделку. Теперь к зиме готовы)
Если вы приехали из командировки, а квартира чисто прибрана, дети делают уроки, жена готовит, тёща вяжет, а собака спокойно спит на своём месте - они сломали ваш компьютер!....
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Grazia
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 21 окт 2015, 02:44

Re: Распродажи и скидки на товары для детей

Сообщение Grazia » 17 ноя 2015, 12:33

Девочки, кому интересно на следующей неделе планируется большая интернет-распродажа, помнится, в прошлом году о ней здесь уже писали где-то. Называется Черная Пятница или blackfridaysale. Начнется 26-го ноября, в 19:00. Среди участников очень много крупных интернет-магазинов, в том числе детские, ну и гипермаркеты, конечно, в которых тоже много чего можно детям купить, озон, вайлдберрис иже с ними.
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svetaboeva
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 21 дек 2015, 17:41

Re: Распродажи и скидки на товары для детей

Сообщение svetaboeva » 21 дек 2015, 17:44

В Юлмарте есть промокод, действует до 31 декабря. Дает 3 ценовую колонку. При заказе вводите в поле промо-код ЧЕМП144 и цена автоматически уменьшиться.
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Anyta
Гость RZN.info
Сообщения: 88
Зарегистрирован: 09 апр 2011, 20:39

Re: Распродажи и скидки на товары для детей

Сообщение Anyta » 24 фев 2016, 12:04

Можно не ждать акций и распродаж, а просто покупать игрушки и прочее по фиксированным ценам в магазине заодно. Я постоянно беру и мне нравится, что цены ниже чем в других магазинах и можно побаловать лишний раз детей новой покупкой для них.
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Barabulka222
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 19:37

Re: Распродажи и скидки на товары для детей

Сообщение Barabulka222 » 12 фев 2017, 12:06

Я на Алиэкспресс люблю отовариваться http://ali.pub/d1cyr. Как по мне дешево и сердито) Очень много модных вещичек можно найти за вполне приемлимую стоимость.
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Юлия1991
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 фев 2017, 15:43

Re: Распродажи и скидки на товары для детей

Сообщение Юлия1991 » 16 фев 2017, 15:47

Друзья, одежду отличного качества для детей от 0 до 3х лет вы можете найти тут https://vk.com/club138996418
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Aragorn_125
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 10 авг 2017, 15:21

Re: Распродажи и скидки на товары для детей

Сообщение Aragorn_125 » 42 минуты назад

Можете заказать качественную одежду из Германии в интернет магазине Бонприкс.Что бы много не тратиться используйтесь промокодом!Рекомендую!
http://herbhelp.ru/promokod/coupon/bonprix/
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