Стимул-Авто. Оф.дилер Сузуки?

Раздел для общения с официальными представителями автосалонов, дилеров и автосервисов Рязани.

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StR
Знаток RZN.info
Сообщения: 5914
Зарегистрирован: 14 май 2009, 14:17

Re: Стимул-Авто. Оф.дилер Сузуки?

Сообщение StR » 30 ноя 2011, 01:35

Я туда летом заезжал машинку посмотреть. До чего же гордые ребята, пока сам не позовешь, не подходят. Зато охранник с автоматом стоит.
Harmlessly passing your time in the grassland away...
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Стимул-Авто. Оф.дилер Сузуки?

Сообщение DS » 30 ноя 2011, 13:23

Да замашки у них хуже гаражных. Требуют заполнить заявку, в которой типографским способом напечатано что-то вроде "перечень работ, которые необходимо выполнить". И каждый раз с ними примерно одинаковое препирательство - я пишу: устранить причину увода а/м влево, например. Или "устранить посторонний звук при торможении". А меня тут же переспрашивают - вам развал схождение сделать? - Нет! Мне надо сделать, чтобы машина влево не ехала. Ну и т.д., тошнит уже от этого.
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SM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2045
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 15:20

Re: Стимул-Авто. Оф.дилер Сузуки?

Сообщение SM » 30 ноя 2011, 14:00

DS писал(а): Мне надо сделать, чтобы машина влево не ехала. Ну и т.д., тошнит уже от этого.

Это всё справедливо только в одном случае - это когда пользователь эту неисправность "видит и ощущает её (неисправность) присутствие".
Тогда Вы расскажите и о том, как завод изготовитель через дилера нарушает законодательство РФ, в частности касающееся введения требований применяемых к авто на територрии РФ по нормам токсичности.
К примеру я о репрограмминге Киа-Хундай с ЭБУ МТ-38. (Данный ЭБУ свеж пока в памяти моей просто.)
Когда пошли в России проблемы в гарантийный период с каталическими нейтрализаторами ( а кат на них не дешевая игрушка и менять по гарантии его заводу в массовом порядке смысла нет), завод тупо выключил в маске ошибок флаги касающиеся кодов контроля катализатора, тем самым нарушив ВСЕ требования стандартов! Это правильно?
Чтоб не быть голословным есть достаточно свежее ТСБ по этому поводу.
Кстати грешит этим не только Киа-Хундай. Практически все производители. А чего? машинка сертификацию прошла. К продаже допущена. Можно и подгадить урусам!
Вложения
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Стимул-Авто. Оф.дилер Сузуки?

Сообщение DS » 30 ноя 2011, 14:13

Там всё по иностранному. Что это было?
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SM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2045
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 15:20

Re: Стимул-Авто. Оф.дилер Сузуки?

Сообщение SM » 30 ноя 2011, 14:23

Это скан с дилерской программы перепрограммирования ЭБУ. В заводской программе убраны ошибки по диагностике катализатора. Если тупо, то неисправность будет присутствовать (ЭБУ все это видит и перейдёт на аварийный режим работы), а вот лампочка "проверь двигатель" зажигаться не будет. А это значит, что производитель в лице дилеров не признает данную проблему.
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Стимул-Авто. Оф.дилер Сузуки?

Сообщение DS » 30 ноя 2011, 14:26

Да это я понял, я не понял зачем ты это после моей цитаты упомянул, какая связь с тем, что от меня перечень работ требовали?
То, что это безобразие - ясно.
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SM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2045
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 15:20

Re: Стимул-Авто. Оф.дилер Сузуки?

Сообщение SM » 30 ноя 2011, 14:29

DS писал(а): я не понял зачем ты это после моей цитаты упомянул, какая связь с тем, что от меня перечень работ требовали?

А обязательно должна быть какая-то связь?
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Стимул-Авто. Оф.дилер Сузуки?

Сообщение DS » 30 ноя 2011, 15:05

Теперь уже не знаю.
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Князь
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 4676
Зарегистрирован: 04 сен 2007, 21:05
Откуда: Рязань

Re: Стимул-Авто. Оф.дилер Сузуки?

Сообщение Князь » 30 ноя 2011, 22:05

SM, то есть в случае подобной ошибки машина будит "тупить" в аврийном режиме не больше 2 тыс. оборотов в минуту или около того (ну как при чек -энджине)?
И это пройдет...
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SM
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2045
Зарегистрирован: 08 фев 2008, 15:20

Re: Стимул-Авто. Оф.дилер Сузуки?

Сообщение SM » 01 дек 2011, 14:41

Будет тупить и перерасход будет. Сброс адаптаций поможет на некоторое время, а потом опять всё с начала.
Мотор крутиться будет. Тут теперь самое главное - определить состояние ката, система теперь не просигнализирует.
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StR
Знаток RZN.info
Сообщения: 5914
Зарегистрирован: 14 май 2009, 14:17

Re: Стимул-Авто. Оф.дилер Сузуки?

Сообщение StR » 05 дек 2011, 22:23

SM писал(а):Будет тупить и перерасход будет. Сброс адаптаций поможет на некоторое время, а потом опять всё с начала.
Мотор крутиться будет. Тут теперь самое главное - определить состояние ката, система теперь не просигнализирует.

То есть, надо ехать в гарантийку. И что они делать будут? Мозги пудрить, что так и надо, или катализатор выбивать?
Harmlessly passing your time in the grassland away...
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DS
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 19221
Зарегистрирован: 09 окт 2005, 16:57
Откуда: Отводное

Re: Стимул-Авто. Оф.дилер Сузуки?

Сообщение DS » 13 фев 2014, 19:00

Ну, у меня к ним претензии были. У меня скапливалось до трёх сузук, да конца гарантии обслуживал в Москве. Потом ездить надоело туда, несколько раз здесь побывал. Цены такие же, а уровень несопоставим.
С другой стороны а чей дилер у нас без греха?
Витара хорошая машина, у меня она за 5 лет 180 тыс проехала без поломок (именно поломок, износ был, естественно).
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MatthewVaw
Гость RZN.info
Сообщения: 47
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 03:26

Шаман из Сибири

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