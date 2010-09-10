Тогда Вы расскажите и о том, как завод изготовитель через дилера нарушает законодательство РФ, в частности касающееся введения требований применяемых к авто на територрии РФ по нормам токсичности.

К примеру я о репрограмминге Киа-Хундай с ЭБУ МТ-38. (Данный ЭБУ свеж пока в памяти моей просто.)

Когда пошли в России проблемы в гарантийный период с каталическими нейтрализаторами ( а кат на них не дешевая игрушка и менять по гарантии его заводу в массовом порядке смысла нет), завод тупо выключил в маске ошибок флаги касающиеся кодов контроля катализатора, тем самым нарушив ВСЕ требования стандартов! Это правильно?

Чтоб не быть голословным есть достаточно свежее ТСБ по этому поводу.

Кстати грешит этим не только Киа-Хундай. Практически все производители. А чего? машинка сертификацию прошла. К продаже допущена. Можно и подгадить урусам!