Стимул-Авто. Оф.дилер Сузуки?
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Re: Стимул-Авто. Оф.дилер Сузуки?
Я туда летом заезжал машинку посмотреть. До чего же гордые ребята, пока сам не позовешь, не подходят. Зато охранник с автоматом стоит.
Harmlessly passing your time in the grassland away...
Re: Стимул-Авто. Оф.дилер Сузуки?
Да замашки у них хуже гаражных. Требуют заполнить заявку, в которой типографским способом напечатано что-то вроде "перечень работ, которые необходимо выполнить". И каждый раз с ними примерно одинаковое препирательство - я пишу: устранить причину увода а/м влево, например. Или "устранить посторонний звук при торможении". А меня тут же переспрашивают - вам развал схождение сделать? - Нет! Мне надо сделать, чтобы машина влево не ехала. Ну и т.д., тошнит уже от этого.
Re: Стимул-Авто. Оф.дилер Сузуки?
DS писал(а): Мне надо сделать, чтобы машина влево не ехала. Ну и т.д., тошнит уже от этого.
Это всё справедливо только в одном случае - это когда пользователь эту неисправность "видит и ощущает её (неисправность) присутствие".
Тогда Вы расскажите и о том, как завод изготовитель через дилера нарушает законодательство РФ, в частности касающееся введения требований применяемых к авто на територрии РФ по нормам токсичности.
К примеру я о репрограмминге Киа-Хундай с ЭБУ МТ-38. (Данный ЭБУ свеж пока в памяти моей просто.)
Когда пошли в России проблемы в гарантийный период с каталическими нейтрализаторами ( а кат на них не дешевая игрушка и менять по гарантии его заводу в массовом порядке смысла нет), завод тупо выключил в маске ошибок флаги касающиеся кодов контроля катализатора, тем самым нарушив ВСЕ требования стандартов! Это правильно?
Чтоб не быть голословным есть достаточно свежее ТСБ по этому поводу.
Кстати грешит этим не только Киа-Хундай. Практически все производители. А чего? машинка сертификацию прошла. К продаже допущена. Можно и подгадить урусам!
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Re: Стимул-Авто. Оф.дилер Сузуки?
Там всё по иностранному. Что это было?
Re: Стимул-Авто. Оф.дилер Сузуки?
Это скан с дилерской программы перепрограммирования ЭБУ. В заводской программе убраны ошибки по диагностике катализатора. Если тупо, то неисправность будет присутствовать (ЭБУ все это видит и перейдёт на аварийный режим работы), а вот лампочка "проверь двигатель" зажигаться не будет. А это значит, что производитель в лице дилеров не признает данную проблему.
Re: Стимул-Авто. Оф.дилер Сузуки?
Да это я понял, я не понял зачем ты это после моей цитаты упомянул, какая связь с тем, что от меня перечень работ требовали?
То, что это безобразие - ясно.
То, что это безобразие - ясно.
Re: Стимул-Авто. Оф.дилер Сузуки?
DS писал(а): я не понял зачем ты это после моей цитаты упомянул, какая связь с тем, что от меня перечень работ требовали?
А обязательно должна быть какая-то связь?
Re: Стимул-Авто. Оф.дилер Сузуки?
Теперь уже не знаю.
Re: Стимул-Авто. Оф.дилер Сузуки?
SM, то есть в случае подобной ошибки машина будит "тупить" в аврийном режиме не больше 2 тыс. оборотов в минуту или около того (ну как при чек -энджине)?
И это пройдет...
Re: Стимул-Авто. Оф.дилер Сузуки?
Будет тупить и перерасход будет. Сброс адаптаций поможет на некоторое время, а потом опять всё с начала.
Мотор крутиться будет. Тут теперь самое главное - определить состояние ката, система теперь не просигнализирует.
Мотор крутиться будет. Тут теперь самое главное - определить состояние ката, система теперь не просигнализирует.
Re: Стимул-Авто. Оф.дилер Сузуки?
SM писал(а):Будет тупить и перерасход будет. Сброс адаптаций поможет на некоторое время, а потом опять всё с начала.
Мотор крутиться будет. Тут теперь самое главное - определить состояние ката, система теперь не просигнализирует.
То есть, надо ехать в гарантийку. И что они делать будут? Мозги пудрить, что так и надо, или катализатор выбивать?
Harmlessly passing your time in the grassland away...
Re: Стимул-Авто. Оф.дилер Сузуки?
Ну, у меня к ним претензии были. У меня скапливалось до трёх сузук, да конца гарантии обслуживал в Москве. Потом ездить надоело туда, несколько раз здесь побывал. Цены такие же, а уровень несопоставим.
С другой стороны а чей дилер у нас без греха?
Витара хорошая машина, у меня она за 5 лет 180 тыс проехала без поломок (именно поломок, износ был, естественно).
С другой стороны а чей дилер у нас без греха?
Витара хорошая машина, у меня она за 5 лет 180 тыс проехала без поломок (именно поломок, износ был, естественно).
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- Гость RZN.info
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- Зарегистрирован: 30 мар 2017, 03:26
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