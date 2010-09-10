Какого цвета ваша душа?

Обсуждение отношений между людьми.
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Elena3
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 21 дек 2015, 21:44

Re: Какого цвета ваша душа?

Сообщение Elena3 » 21 дек 2015, 21:46

Интересный тест)
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Lionel
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 25 дек 2015, 18:33

Re: Какого цвета ваша душа?

Сообщение Lionel » 25 дек 2015, 18:51

А у меня красивый цвет.
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Denata
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 14:42

Re: Какого цвета ваша душа?

Сообщение Denata » 15 фев 2016, 16:32

А моя цвета радуги, разноцветная. Просто вам этого не видно
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MsVeronika
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 27 июн 2016, 07:27

Re: Какого цвета ваша душа?

Сообщение MsVeronika » 28 июн 2016, 12:10

я и без теска скажу - у меня синий цвет(мой любимый) и буду я вся такая загадочная :-р
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rvitallrv
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 26 окт 2015, 11:37

Re: Какого цвета ваша душа?

Сообщение rvitallrv » 12 ноя 2016, 14:52

фиолетовая в крапинку
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Куница
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 14:27

Re: Какого цвета ваша душа?

Сообщение Куница » 05 дек 2016, 15:41

коричневая...я шоколадка)
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Jennifer
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 13 сен 2016, 01:22

Re: Какого цвета ваша душа?

Сообщение Jennifer » 15 дек 2016, 00:10

Белая в чёрную полоску. Вот мой цвет души.
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Flemingia
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 апр 2017, 21:07

Re: Какого цвета ваша душа?

Сообщение Flemingia » 15 апр 2017, 22:37

Нет, ну вообще доля правды есть. Только обычно, говоря о цвете, имеют в виду не душу, а ауру. Ведь аура у каждого человека, действительно, уникальна и имеет свой цвет.
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Darlin
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21 апр 2017, 23:38

Re: Какого цвета ваша душа?

Сообщение Darlin » 25 апр 2017, 23:23

А у меня все зависит от настроения, какое настроение, такой и цвет)
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Ledi MacBeth
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: Вчера, 15:33

Re: Какого цвета ваша душа?

Сообщение Ledi MacBeth » 10 минут назад

чОрная
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