Сообщение Flemingia » 15 апр 2017, 22:37

Нет, ну вообще доля правды есть. Только обычно, говоря о цвете, имеют в виду не душу, а ауру. Ведь аура у каждого человека, действительно, уникальна и имеет свой цвет.