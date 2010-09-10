Какого цвета ваша душа?
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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Re: Какого цвета ваша душа?
Интересный тест)
Re: Какого цвета ваша душа?
А у меня красивый цвет.
Re: Какого цвета ваша душа?
А моя цвета радуги, разноцветная. Просто вам этого не видно
- MsVeronika
- Гость RZN.info
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 27 июн 2016, 07:27
Re: Какого цвета ваша душа?
я и без теска скажу - у меня синий цвет(мой любимый) и буду я вся такая загадочная :-р
Re: Какого цвета ваша душа?
фиолетовая в крапинку
Re: Какого цвета ваша душа?
коричневая...я шоколадка)
Re: Какого цвета ваша душа?
Белая в чёрную полоску. Вот мой цвет души.
Re: Какого цвета ваша душа?
Нет, ну вообще доля правды есть. Только обычно, говоря о цвете, имеют в виду не душу, а ауру. Ведь аура у каждого человека, действительно, уникальна и имеет свой цвет.
Re: Какого цвета ваша душа?
А у меня все зависит от настроения, какое настроение, такой и цвет)
Re: Какого цвета ваша душа?
несерьезно
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