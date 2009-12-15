Сообщение Дядьдима » 15 дек 2009, 23:37

Ээээ... поиск ничего сразу так не дал, может и была такая тема. Где в Рязани можно купить медицинский спирт? В аптеках его не продают (в двух спрашивал, не было, хотя, конечно, его отсутствие в аптеках могло быть простым стечением обстоятельств).

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