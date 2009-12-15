Медицинский спирт
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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9 сообщений • Страница 1 из 1
- Дядьдима
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2199
- Зарегистрирован: 17 фев 2009, 23:21
- Откуда: из мамы
- Контактная информация:
Медицинский спирт
Ээээ... поиск ничего сразу так не дал, может и была такая тема. Где в Рязани можно купить медицинский спирт? В аптеках его не продают (в двух спрашивал, не было, хотя, конечно, его отсутствие в аптеках могло быть простым стечением обстоятельств).
"Если кто и погубит Россию, это будут не коммунисты, не анархисты, а проклятые либералы" (с) Ф.М. Достоевский
Re: Медицинский спирт
Дим, а чем медицинский от питьевого отличается?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- Дядьдима
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2199
- Зарегистрирован: 17 фев 2009, 23:21
- Откуда: из мамы
- Контактная информация:
Re: Медицинский спирт
UNCLE1911 писал(а):Дим, а чем медицинский от питьевого отличается?
А питьевой где купить?
"Если кто и погубит Россию, это будут не коммунисты, не анархисты, а проклятые либералы" (с) Ф.М. Достоевский
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 559
- Зарегистрирован: 24 июн 2007, 20:57
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Re: Медицинский спирт
Вроде так просто нельзя купить (в аптеке), только если через знакомых фармацевтов.
Научу пользоваться слингом. Пишите ЛС.
Re: Медицинский спирт
Питьевой купить в деревне, где есть спиртзавод. Мы свой раньше так покупали. У нас дача недалеко от спиртзавода, только он закрылся вроде сейчас.
Re: Медицинский спирт
И медицинский, и питьевой нельзя купить в аптеках, но есть куча фирм, которые реализуют данную продукцию через интернет на вполне себе законных основаниях.
Я, например, беру у Химзаказа (http://www.himzakaz.net) Позиционируют продукт как "только для наружного применения". Брал для технических целей.
Я, например, беру у Химзаказа (http://www.himzakaz.net) Позиционируют продукт как "только для наружного применения". Брал для технических целей.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 авг 2016, 16:51
- Откуда: Indonesia
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Здравствуйте товарищи!
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Минеральные удобрения– вещества, имеющие неорганическую природу происхождения. Они традиционно используются в сельском хозяйстве, так как являются более доступными, чем органические, дают быстрый положительный эффект, и имеют широкий спектр действия. Также их гораздо удобнее и дешевле транспортировать.
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Минеральные удобрения– вещества, имеющие неорганическую природу происхождения. Они традиционно используются в сельском хозяйстве, так как являются более доступными, чем органические, дают быстрый положительный эффект, и имеют широкий спектр действия. Также их гораздо удобнее и дешевле транспортировать.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 авг 2016, 16:51
- Откуда: Indonesia
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Минеральные удобрения– вещества, имеющие неорганическую природу происхождения. Они традиционно используются в сельском хозяйстве, так как являются более доступными, чем органические, дают быстрый положительный эффект, и имеют широкий спектр действия. Также их гораздо удобнее и дешевле транспортировать.
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Минеральные удобрения– вещества, имеющие неорганическую природу происхождения. Они традиционно используются в сельском хозяйстве, так как являются более доступными, чем органические, дают быстрый положительный эффект, и имеют широкий спектр действия. Также их гораздо удобнее и дешевле транспортировать.
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Увидимся!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 авг 2016, 16:51
- Откуда: Indonesia
- Контактная информация:
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Доброго времени суток дамы и господа!
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[/img]
Минеральные удобрения– вещества, имеющие неорганическую природу происхождения. Они традиционно используются в сельском хозяйстве, так как являются более доступными, чем органические, дают быстрый положительный эффект, и имеют широкий спектр действия. Также их гораздо удобнее и дешевле транспортировать.
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Увидимся!
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[/img]
Минеральные удобрения– вещества, имеющие неорганическую природу происхождения. Они традиционно используются в сельском хозяйстве, так как являются более доступными, чем органические, дают быстрый положительный эффект, и имеют широкий спектр действия. Также их гораздо удобнее и дешевле транспортировать.
1)аммиачная селитра купить в минске - Минеральные удобрения купить в Минске можно самовывозом в течении 20 минут, либо c оперативной доставкой.Покупая у нас, вы можете заказать товар, как оптом, так и в розницу. Крупным заказчикам всегда предоставляются скидки в объеме соответствующей величине сделки между нами.
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Нам будет приятно видеть у нас на сайте НАЖМИТЕ ССЫЛКУ
Увидимся!
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гербициды вносить
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