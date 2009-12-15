Медицинский спирт

Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.

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Дядьдима
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 17 фев 2009, 23:21
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Медицинский спирт

Сообщение Дядьдима » 15 дек 2009, 23:37

Ээээ... поиск ничего сразу так не дал, может и была такая тема. Где в Рязани можно купить медицинский спирт? В аптеках его не продают (в двух спрашивал, не было, хотя, конечно, его отсутствие в аптеках могло быть простым стечением обстоятельств).
"Если кто и погубит Россию, это будут не коммунисты, не анархисты, а проклятые либералы" (с) Ф.М. Достоевский
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11291
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Медицинский спирт

Сообщение UNCLE1911 » 15 дек 2009, 23:41

Дим, а чем медицинский от питьевого отличается?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Дядьдима
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2199
Зарегистрирован: 17 фев 2009, 23:21
Откуда: из мамы
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Re: Медицинский спирт

Сообщение Дядьдима » 16 дек 2009, 08:47

UNCLE1911 писал(а):Дим, а чем медицинский от питьевого отличается?


А питьевой где купить?
"Если кто и погубит Россию, это будут не коммунисты, не анархисты, а проклятые либералы" (с) Ф.М. Достоевский
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Asteriy
Пользователь RZN.info
Сообщения: 557
Зарегистрирован: 24 июн 2007, 20:57
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Re: Медицинский спирт

Сообщение Asteriy » 16 дек 2009, 08:54

Вроде так просто нельзя купить (в аптеке), только если через знакомых фармацевтов.
Научу пользоваться слингом. Пишите ЛС.
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tochka
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 5882
Зарегистрирован: 16 июн 2008, 10:55

Re: Медицинский спирт

Сообщение tochka » 16 дек 2009, 10:08

Питьевой купить в деревне, где есть спиртзавод. Мы свой раньше так покупали. :) У нас дача недалеко от спиртзавода, только он закрылся вроде сейчас.
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aeroman
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 мар 2017, 09:49

Re: Медицинский спирт

Сообщение aeroman » 03 мар 2017, 09:51

И медицинский, и питьевой нельзя купить в аптеках, но есть куча фирм, которые реализуют данную продукцию через интернет на вполне себе законных основаниях.
Я, например, беру у Химзаказа (http://www.himzakaz.net) Позиционируют продукт как "только для наружного применения". Брал для технических целей.
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Lana4512
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 04 май 2017, 23:10

Re: Медицинский спирт

Сообщение Lana4512 » 05 май 2017, 00:04

Смотря для чего он вам нужен. Если укол сделать, то его вполне спокойно заменяет 3% борная кислота, которой в аптеках полно.
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щукин
Гость RZN.info
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 09 сен 2017, 16:16

Re: Медицинский спирт

Сообщение щукин » 18 июн 2018, 19:09

Дядьдима писал(а):
UNCLE1911 писал(а):Дим, а чем медицинский от питьевого отличается?


А питьевой где купить?

Так совсем не обязательно его покупать. Тем более, что насколько мне известно, то такового не продают и всегда его чем то закрашивают. Но выход есть. Можно вот на этом сайте http://спиртовой-автомат.рф посмотреть и почитать каким образом можно получить спирт 96 процентной крепости прямо у себя дома. Так что как видите безвыходных ситуаций не бывает.
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aeroman
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 03 мар 2017, 09:49

Re: Медицинский спирт

Сообщение aeroman » Сегодня, 15:25

Всем доброго времени суток!

Возможно, данная информация будет кому-то полезной. В связи с изменением в законодательстве, теперь запрещается реклама в Интернете спиртосодержащей продукции. Поэтому ресурсы данной тематики активно блокируются Роскомнадзором. Но если тебе нужно купить этиловый медицинский спирт? Как вариант зайти на сайт http://himzakaz.net используя VPN. Например в браузере Опера он уже встроен. Так же можно набрать himzakaz.net в поиске яндекс и открыть сохраненную копию. И самое простое написать на почту компании Химзаказ spirtzakaz@mail.ru или позвонить 8(800)707-98-02.
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