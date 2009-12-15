Медицинский спирт
Что, где и как можно купить в Рязани. Услуги нашего города. Советы, мнения, факты.
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- Дядьдима
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2199
- Зарегистрирован: 17 фев 2009, 23:21
- Откуда: из мамы
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Медицинский спирт
Ээээ... поиск ничего сразу так не дал, может и была такая тема. Где в Рязани можно купить медицинский спирт? В аптеках его не продают (в двух спрашивал, не было, хотя, конечно, его отсутствие в аптеках могло быть простым стечением обстоятельств).
"Если кто и погубит Россию, это будут не коммунисты, не анархисты, а проклятые либералы" (с) Ф.М. Достоевский
Re: Медицинский спирт
Дим, а чем медицинский от питьевого отличается?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- Дядьдима
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2199
- Зарегистрирован: 17 фев 2009, 23:21
- Откуда: из мамы
- Контактная информация:
Re: Медицинский спирт
UNCLE1911 писал(а):Дим, а чем медицинский от питьевого отличается?
А питьевой где купить?
"Если кто и погубит Россию, это будут не коммунисты, не анархисты, а проклятые либералы" (с) Ф.М. Достоевский
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 557
- Зарегистрирован: 24 июн 2007, 20:57
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Re: Медицинский спирт
Вроде так просто нельзя купить (в аптеке), только если через знакомых фармацевтов.
Научу пользоваться слингом. Пишите ЛС.
Re: Медицинский спирт
Питьевой купить в деревне, где есть спиртзавод. Мы свой раньше так покупали. У нас дача недалеко от спиртзавода, только он закрылся вроде сейчас.
Re: Медицинский спирт
И медицинский, и питьевой нельзя купить в аптеках, но есть куча фирм, которые реализуют данную продукцию через интернет на вполне себе законных основаниях.
Я, например, беру у Химзаказа (http://www.himzakaz.net) Позиционируют продукт как "только для наружного применения". Брал для технических целей.
Я, например, беру у Химзаказа (http://www.himzakaz.net) Позиционируют продукт как "только для наружного применения". Брал для технических целей.
Re: Медицинский спирт
Смотря для чего он вам нужен. Если укол сделать, то его вполне спокойно заменяет 3% борная кислота, которой в аптеках полно.
Re: Медицинский спирт
Дядьдима писал(а):UNCLE1911 писал(а):Дим, а чем медицинский от питьевого отличается?
А питьевой где купить?
Так совсем не обязательно его покупать. Тем более, что насколько мне известно, то такового не продают и всегда его чем то закрашивают. Но выход есть. Можно вот на этом сайте http://спиртовой-автомат.рф посмотреть и почитать каким образом можно получить спирт 96 процентной крепости прямо у себя дома. Так что как видите безвыходных ситуаций не бывает.
Re: Медицинский спирт
Всем доброго времени суток!
Возможно, данная информация будет кому-то полезной. В связи с изменением в законодательстве, теперь запрещается реклама в Интернете спиртосодержащей продукции. Поэтому ресурсы данной тематики активно блокируются Роскомнадзором. Но если тебе нужно купить этиловый медицинский спирт? Как вариант зайти на сайт http://himzakaz.net используя VPN. Например в браузере Опера он уже встроен. Так же можно набрать himzakaz.net в поиске яндекс и открыть сохраненную копию. И самое простое написать на почту компании Химзаказ spirtzakaz@mail.ru или позвонить 8(800)707-98-02.
Возможно, данная информация будет кому-то полезной. В связи с изменением в законодательстве, теперь запрещается реклама в Интернете спиртосодержащей продукции. Поэтому ресурсы данной тематики активно блокируются Роскомнадзором. Но если тебе нужно купить этиловый медицинский спирт? Как вариант зайти на сайт http://himzakaz.net используя VPN. Например в браузере Опера он уже встроен. Так же можно набрать himzakaz.net в поиске яндекс и открыть сохраненную копию. И самое простое написать на почту компании Химзаказ spirtzakaz@mail.ru или позвонить 8(800)707-98-02.
9 сообщений • Страница 1 из 1
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