Покраска автомобиля

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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andrusha
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 03:03

Re: Покраска автомобиля

Сообщение andrusha » 29 июл 2010, 03:11

дорогие пользователи а можно мне тоже скинуть координаты или телефоны данных мастеров). вот почта LysMass@yandex.ru
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rolya
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 01 окт 2015, 20:55

Re: Покраска автомобиля

Сообщение rolya » Сегодня, 13:49

Март сервис одни из лучших вопросах ремонта и покраски авто http://www.mart-service.ru/ - обратитесь к ним по ссылке, или позвоните на номера +7 (495) 763-18-93 или +7 (985) 212-84-12 проконсультируйтесь. Цены очень гибкие, качество работы 5 с плюсом.
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