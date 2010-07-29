Покраска автомобиля
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
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Re: Покраска автомобиля
дорогие пользователи а можно мне тоже скинуть координаты или телефоны данных мастеров). вот почта LysMass@yandex.ru
Re: Покраска автомобиля
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Re: Покраска автомобиля
Кстати , может кому-то бут полезна и эта инфо. После покупки авто сразу же решил на нести керамическую защиту Что бы всем было понятно это -это специальный состав, который наносится на кузов и позволяет противостоять царапинам, другим повреждениям, то есть дольше сохранить ЛКП в первозданном виде,. .и оказывают такую услугу в этом детейлинг-центре : http://pc-detailing.ru/ceramic/ Все подробности на сайте центра.
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