Вы пользуетесь AVON?
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Re: Вы пользуетесь AVON?
Мне не нравится такая косметика. Лучше дорогую и хорошую купить, но надолго
Re: Вы пользуетесь AVON?
Давно не пользовалась.
Re: Вы пользуетесь AVON?
Периодически покупала. Из того, что понравилось - туалетная вода, кремы для рук и ног, средства для интимной гигиены. Не понравилась декоративная косметика, гели для душа (слишком парфюмированные для меня).
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Сегодня, 10:53
Re: Вы пользуетесь AVON?
Конечно я слышала про нее (как же по другому), но пробовать пока необходимости нет . Я как правила покупаю что то новое, если моя косметика перестает меня устраивать. Я всегда стараюсь свой любимый phytomer крем купить http://cosmo-trade.ru/brands/phytomer-c ... ting-krem2 и я им довольна.
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