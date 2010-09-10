Вы пользуетесь AVON?

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Lira
Гость RZN.info
Сообщения: 65
Зарегистрирован: 19 авг 2014, 00:16

Re: Вы пользуетесь AVON?

Сообщение Lira » 19 авг 2014, 00:21

Мне не нравится такая косметика. Лучше дорогую и хорошую купить, но надолго
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Gabi
Гость RZN.info
Сообщения: 39
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 13:00

Re: Вы пользуетесь AVON?

Сообщение Gabi » 11 мар 2016, 20:50

Давно не пользовалась.
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Борислава
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 19:44

Re: Вы пользуетесь AVON?

Сообщение Борислава » 01 сен 2016, 09:36

Периодически покупала. Из того, что понравилось - туалетная вода, кремы для рук и ног, средства для интимной гигиены. Не понравилась декоративная косметика, гели для душа (слишком парфюмированные для меня).
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Nistoverri
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 10:53

Re: Вы пользуетесь AVON?

Сообщение Nistoverri » Сегодня, 10:57

Конечно я слышала про нее (как же по другому), но пробовать пока необходимости нет . Я как правила покупаю что то новое, если моя косметика перестает меня устраивать. Я всегда стараюсь свой любимый phytomer крем купить http://cosmo-trade.ru/brands/phytomer-c ... ting-krem2 и я им довольна.
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