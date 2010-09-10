Вы пользуетесь AVON?

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Gabi
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 12 июл 2015, 13:00

Re: Вы пользуетесь AVON?

Сообщение Gabi » 11 мар 2016, 20:50

Давно не пользовалась.
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Борислава
Гость RZN.info
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 27 фев 2014, 19:44

Re: Вы пользуетесь AVON?

Сообщение Борислава » 01 сен 2016, 09:36

Периодически покупала. Из того, что понравилось - туалетная вода, кремы для рук и ног, средства для интимной гигиены. Не понравилась декоративная косметика, гели для душа (слишком парфюмированные для меня).
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 29
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Вы пользуетесь AVON?

Сообщение Изаура » 18 фев 2019, 19:47

Нет, принципиально не пользуюсь. Считаю что товар с такой себестоимостью не может быть качественным. Представьте какую они делают наценку, что своим представителям дают по 50% скидки. Лучше уж покупать профессиональные средства типа сыворотки Imira https://tovaro-obzor.ru/dlya-krasoty/imira-ce.html . Тем более про нее можно отзывы прочитать реальные на Товаро-Обзор, что не скажешь про Эйвон. Вообще вся эта пирамида держится только на этих самих представителях, которые себе домой все покупают.
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oreo
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: Сегодня, 15:59

Re: Вы пользуетесь AVON?

Сообщение oreo » Сегодня, 16:22

уже давно не пользуюсь, уходовые средства мне никогда не нравились, а декоративной косметики сейчас много гораздо лучшего качества за такую же цену
Стиль - это простой способ сказать сложные вещи
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