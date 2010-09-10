Вы пользуетесь AVON?
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Re: Вы пользуетесь AVON?
Давно не пользовалась.
Re: Вы пользуетесь AVON?
Периодически покупала. Из того, что понравилось - туалетная вода, кремы для рук и ног, средства для интимной гигиены. Не понравилась декоративная косметика, гели для душа (слишком парфюмированные для меня).
Re: Вы пользуетесь AVON?
Нет, принципиально не пользуюсь. Считаю что товар с такой себестоимостью не может быть качественным. Представьте какую они делают наценку, что своим представителям дают по 50% скидки. Лучше уж покупать профессиональные средства типа сыворотки Imira https://tovaro-obzor.ru/dlya-krasoty/imira-ce.html . Тем более про нее можно отзывы прочитать реальные на Товаро-Обзор, что не скажешь про Эйвон. Вообще вся эта пирамида держится только на этих самих представителях, которые себе домой все покупают.
Re: Вы пользуетесь AVON?
уже давно не пользуюсь, уходовые средства мне никогда не нравились, а декоративной косметики сейчас много гораздо лучшего качества за такую же цену
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