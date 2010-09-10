Сообщение Борислава » 01 сен 2016, 09:36

Периодически покупала. Из того, что понравилось - туалетная вода, кремы для рук и ног, средства для интимной гигиены. Не понравилась декоративная косметика, гели для душа (слишком парфюмированные для меня).