Во что играют наши детки?
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Во что играют наши детки?
У меня сыну три годика, пару месяцев назад купила ему конструктор с большими запчастями что б не проглотил случайно. Кроме обычных деталек, там еще колеса есть и можно построить дорогу и паровоз. В наборе около 100 штук деталей, хотим еще какой то купить, что больше для игры было. Он очень любит заниматься стройкой вместе с папой. А когда я с ним, то играем во что то другое, что б не надоело.
Re: Во что играют наши детки?
Добрый день, вот мой муж с сыном время от времени играем бесплатно в флеш игры леталки онлайн, еще играем в монополию, в общем в свободное время стараемься уделить много времени ребенку.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 12 июн 2015, 18:28
Re: Во что играют наши детки?
Моему сыночку 4 годика, очень любит рисовать, лепить из пластилина, собирать пазлы и конструктор. Увидел рекламу нового и модного сейчас конструктора, очень просит купить.. Возможно есть у кого-то, поделитесь впечатлениями.. Стоит ли брать?
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 12 июн 2015, 18:28
Re: Во что играют наши детки?
Удалили почему-то название конструктора.. Все-таки мы решились его купить - конструктор липучка bunchems http://bunchems.club/bunchems-400.php , он суперовый, я сама с недельку игралась)) Слепить с него можно все что угодно, как в детстве с репешков))) Очень классный, советую.
Re: Во что играют наши детки?
мы сыну самокат недавно купили тут http://vipiki.ru/catalog/velosipedy_i_samokaty/ так ему уже никакие игрушки не нужны, целыми днями с ним на улице пропадает)) Но я даже рада, ребенок пусть лучше двигается и воздухом дышит на улице, чем в телевизоре и в компьютере целыми днями
Re: Во что играют наши детки?
Покупаю разные игрушки по маркировке на наш возраст. С различными функциями - поющие, шуршащие, звенящие и пр. Но наша самая любимая игрушка Мини- малышки Playskool, дочка так полюбила этих лошадок, что везде с ними носится. Может в гости взять или на прогулку, дала именно им. Вот наша любимица
Re: Во что играют наши детки?
мы в прятки играем
Улыбка действует на трудности так же, как солнце на тучи — разгоняет их.
Re: Во что играют наши детки?
А в компьютерные игры с детьми кто-то играет?
Re: Во что играют наши детки?
Мой малой любит в mmorpg игры, они не требовательны, но довольно интересные, иногда даже вместе играем. Сейчас в "Морской бой" играем, там всякие баталии и прокачки кораблей, довольно забавная игра.
А вообще одними компьютерными играми не ограничиваемся, играем в активные развивающие игры.
Как-то так.
А вообще одними компьютерными играми не ограничиваемся, играем в активные развивающие игры.
Как-то так.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей