Сообщение 0P0linka0 » 10 мар 2016, 17:21

У меня сыну три годика, пару месяцев назад купила ему конструктор с большими запчастями что б не проглотил случайно. Кроме обычных деталек, там еще колеса есть и можно построить дорогу и паровоз. В наборе около 100 штук деталей, хотим еще какой то купить, что больше для игры было. Он очень любит заниматься стройкой вместе с папой. А когда я с ним, то играем во что то другое, что б не надоело.