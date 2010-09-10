Во что играют наши детки?

Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.

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0P0linka0
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 10 мар 2016, 17:11

Re: Во что играют наши детки?

Сообщение 0P0linka0 » 10 мар 2016, 17:21

У меня сыну три годика, пару месяцев назад купила ему конструктор с большими запчастями что б не проглотил случайно. Кроме обычных деталек, там еще колеса есть и можно построить дорогу и паровоз. В наборе около 100 штук деталей, хотим еще какой то купить, что больше для игры было. Он очень любит заниматься стройкой вместе с папой. А когда я с ним, то играем во что то другое, что б не надоело.
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Vikushka
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 янв 2016, 14:58

Re: Во что играют наши детки?

Сообщение Vikushka » 28 мар 2016, 10:05

Добрый день, вот мой муж с сыном время от времени играем бесплатно в флеш игры леталки онлайн, еще играем в монополию, в общем в свободное время стараемься уделить много времени ребенку.
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ирина199029
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 18:28

Re: Во что играют наши детки?

Сообщение ирина199029 » 29 апр 2016, 12:13

Моему сыночку 4 годика, очень любит рисовать, лепить из пластилина, собирать пазлы и конструктор. Увидел рекламу нового и модного сейчас конструктора, очень просит купить.. Возможно есть у кого-то, поделитесь впечатлениями.. Стоит ли брать?
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ирина199029
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 12 июн 2015, 18:28

Re: Во что играют наши детки?

Сообщение ирина199029 » 30 июн 2016, 14:29

Удалили почему-то название конструктора.. Все-таки мы решились его купить - конструктор липучка bunchems http://bunchems.club/bunchems-400.php , он суперовый, я сама с недельку игралась)) Слепить с него можно все что угодно, как в детстве с репешков))) Очень классный, советую.
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Еленамакc
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08 июл 2016, 00:45

Re: Во что играют наши детки?

Сообщение Еленамакc » 08 июл 2016, 00:49

мы сыну самокат недавно купили тут http://vipiki.ru/catalog/velosipedy_i_samokaty/ так ему уже никакие игрушки не нужны, целыми днями с ним на улице пропадает)) Но я даже рада, ребенок пусть лучше двигается и воздухом дышит на улице, чем в телевизоре и в компьютере целыми днями :) :)
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Vitaminka
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 14 фев 2016, 16:58

Re: Во что играют наши детки?

Сообщение Vitaminka » 21 дек 2016, 18:43

Покупаю разные игрушки по маркировке на наш возраст. С различными функциями - поющие, шуршащие, звенящие и пр. Но наша самая любимая игрушка Мини- малышки Playskool, дочка так полюбила этих лошадок, что везде с ними носится. Может в гости взять или на прогулку, дала именно им. Вот наша любимица
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Gera111
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 сен 2013, 20:46

Re: Во что играют наши детки?

Сообщение Gera111 » 17 фев 2017, 12:40

А в компьютерные игры с детьми кто-то играет?
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Kyper
Гость RZN.info
Сообщения: 26
Зарегистрирован: 08 окт 2011, 18:47

Re: Во что играют наши детки?

Сообщение Kyper » 17 фев 2017, 13:08

Мой малой любит в mmorpg игры, они не требовательны, но довольно интересные, иногда даже вместе играем. Сейчас в "Морской бой" играем, там всякие баталии и прокачки кораблей, довольно забавная игра.
А вообще одними компьютерными играми не ограничиваемся, играем в активные развивающие игры.
Как-то так.

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elenawaq2017
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 14 мар 2017, 13:35

Re: Во что играют наши детки?

Сообщение elenawaq2017 » 14 мар 2017, 13:41

Здравствуйте .
Открылся новый магазин игрушек ,
Новые технологичные игрушки для детей . Была там сегодня . При сообщении что с форума делают скидку в 10%
Цены низкие . Сама была шокирована .
Магазин называется " Мечта Детства "
Находится на Победе . Очень удобно добираться .
Первомайский проспект д 47/1 За остановкой пл. Победы Цокольный этаж .
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kartegnik
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 00:32

Re: Во что играют наши детки?

Сообщение kartegnik » 59 минут назад

Мои играют дома в компьютере, счас безопасно что б лучше дома сидели, вот не давно нашла им игрушку http://ogon-ivoda.ru/ очень увлекательную, детям понравилось, теперь в ближайшее время точно заняты будут)
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