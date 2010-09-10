Во что играют наши детки?
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Re: Во что играют наши детки?
Добрый день, вот мой муж с сыном время от времени играем бесплатно в флеш игры леталки онлайн, еще играем в монополию, в общем в свободное время стараемься уделить много времени ребенку.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 12 июн 2015, 18:28
Re: Во что играют наши детки?
Моему сыночку 4 годика, очень любит рисовать, лепить из пластилина, собирать пазлы и конструктор. Увидел рекламу нового и модного сейчас конструктора, очень просит купить.. Возможно есть у кого-то, поделитесь впечатлениями.. Стоит ли брать?
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 22
- Зарегистрирован: 12 июн 2015, 18:28
Re: Во что играют наши детки?
Удалили почему-то название конструктора.. Все-таки мы решились его купить - конструктор липучка bunchems http://bunchems.club/bunchems-400.php , он суперовый, я сама с недельку игралась)) Слепить с него можно все что угодно, как в детстве с репешков))) Очень классный, советую.
Re: Во что играют наши детки?
мы сыну самокат недавно купили тут http://vipiki.ru/catalog/velosipedy_i_samokaty/ так ему уже никакие игрушки не нужны, целыми днями с ним на улице пропадает)) Но я даже рада, ребенок пусть лучше двигается и воздухом дышит на улице, чем в телевизоре и в компьютере целыми днями
Re: Во что играют наши детки?
Покупаю разные игрушки по маркировке на наш возраст. С различными функциями - поющие, шуршащие, звенящие и пр. Но наша самая любимая игрушка Мини- малышки Playskool, дочка так полюбила этих лошадок, что везде с ними носится. Может в гости взять или на прогулку, дала именно им. Вот наша любимица
Re: Во что играют наши детки?
А в компьютерные игры с детьми кто-то играет?
Re: Во что играют наши детки?
Мой малой любит в mmorpg игры, они не требовательны, но довольно интересные, иногда даже вместе играем. Сейчас в "Морской бой" играем, там всякие баталии и прокачки кораблей, довольно забавная игра.
А вообще одними компьютерными играми не ограничиваемся, играем в активные развивающие игры.
Как-то так.
А вообще одними компьютерными играми не ограничиваемся, играем в активные развивающие игры.
Как-то так.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 14 мар 2017, 13:35
Re: Во что играют наши детки?
Здравствуйте .
Открылся новый магазин игрушек ,
Новые технологичные игрушки для детей . Была там сегодня . При сообщении что с форума делают скидку в 10%
Цены низкие . Сама была шокирована .
Магазин называется " Мечта Детства "
Находится на Победе . Очень удобно добираться .
Первомайский проспект д 47/1 За остановкой пл. Победы Цокольный этаж .
Открылся новый магазин игрушек ,
Новые технологичные игрушки для детей . Была там сегодня . При сообщении что с форума делают скидку в 10%
Цены низкие . Сама была шокирована .
Магазин называется " Мечта Детства "
Находится на Победе . Очень удобно добираться .
Первомайский проспект д 47/1 За остановкой пл. Победы Цокольный этаж .
Re: Во что играют наши детки?
Моя десятилетняя дочь играет в The Sims 4, логические игры и флеш игры в интернете. Вот Алёшу Поповича недавно прошла, довольная бегала несколько дней). Я внимательно смотрю чем она занимается за компьютером. Уж я то знаю, что интернет не для детей уж точно). Так что сам ей пока ещё не разрешаю сидеть за компьютером одной. Если просит скачать игры какие нибудь новые, то делаю это собственноручно, уже объяснил почему. Мало ли ещё не на тот сайт какой нибудь наткнется. Последнее время тут качаю всё, вроде довольно много игр. А младший ещё ооочень маленький для компьютера, правда в птиц с рогатки уже стреляет на моём андроиде
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