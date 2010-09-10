Сообщение Vitaminka » 21 дек 2016, 18:43

Покупаю разные игрушки по маркировке на наш возраст. С различными функциями - поющие, шуршащие, звенящие и пр. Но наша самая любимая игрушка Мини- малышки Playskool, дочка так полюбила этих лошадок, что везде с ними носится. Может в гости взять или на прогулку, дала именно им. Вот наша любимица