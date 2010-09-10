Во что играют наши детки?
Про детей, семейные отношения, куда с детьми податься, где скидки на распашонки етс.
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Re: Во что играют наши детки?
Добрый день, вот мой муж с сыном время от времени играем бесплатно в флеш игры леталки онлайн, еще играем в монополию, в общем в свободное время стараемься уделить много времени ребенку.
Re: Во что играют наши детки?
Покупаю разные игрушки по маркировке на наш возраст. С различными функциями - поющие, шуршащие, звенящие и пр. Но наша самая любимая игрушка Мини- малышки Playskool, дочка так полюбила этих лошадок, что везде с ними носится. Может в гости взять или на прогулку, дала именно им. Вот наша любимица
Re: Во что играют наши детки?
А в компьютерные игры с детьми кто-то играет?
Re: Во что играют наши детки?
Мой малой любит в mmorpg игры, они не требовательны, но довольно интересные, иногда даже вместе играем. Сейчас в "Морской бой" играем, там всякие баталии и прокачки кораблей, довольно забавная игра.
А вообще одними компьютерными играми не ограничиваемся, играем в активные развивающие игры.
Как-то так.
А вообще одними компьютерными играми не ограничиваемся, играем в активные развивающие игры.
Как-то так.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 14 мар 2017, 13:35
Re: Во что играют наши детки?
Здравствуйте .
Открылся новый магазин игрушек ,
Новые технологичные игрушки для детей . Была там сегодня . При сообщении что с форума делают скидку в 10%
Цены низкие . Сама была шокирована .
Магазин называется " Мечта Детства "
Находится на Победе . Очень удобно добираться .
Первомайский проспект д 47/1 За остановкой пл. Победы Цокольный этаж .
Открылся новый магазин игрушек ,
Новые технологичные игрушки для детей . Была там сегодня . При сообщении что с форума делают скидку в 10%
Цены низкие . Сама была шокирована .
Магазин называется " Мечта Детства "
Находится на Победе . Очень удобно добираться .
Первомайский проспект д 47/1 За остановкой пл. Победы Цокольный этаж .
Re: Во что играют наши детки?
Моя десятилетняя дочь играет в The Sims 4, логические игры и флеш игры в интернете. Вот Алёшу Поповича недавно прошла, довольная бегала несколько дней). Я внимательно смотрю чем она занимается за компьютером. Уж я то знаю, что интернет не для детей уж точно). Так что сам ей пока ещё не разрешаю сидеть за компьютером одной. Если просит скачать игры какие нибудь новые, то делаю это собственноручно, уже объяснил почему. Мало ли ещё не на тот сайт какой нибудь наткнется. Последнее время тут качаю всё, вроде довольно много игр. А младший ещё ооочень маленький для компьютера, правда в птиц с рогатки уже стреляет на моём андроиде
Re: Во что играют наши детки?
У нас ребенок очень в онлайн игры любит играть. Купили ему игровой сервис GSGamekit + подписка, игры постоянно обновляются, подписка совсем недорогая, играть можно на большом телевизоре. Столько положительных эмоций у сына. Все игры интересные, без тяжелых сценариев, без жестокости. По выходным с папой вместе играют на 2-х геймпадах.
Re: Во что играют наши детки?
Людочка писал(а):Главное чтобы играл не в компьютер. Вроде ребенок должен развиваться всесторонне, но постоянно сидеть в планшете ребенок точно не должен. Куда лучше записать его в спортивную секцию или какой-то кружок. А играть лучше в интеллектуальные игры, сейчас настольных много прикольных.
Какой педагогический ум! Люся, я бы вам посоветовал написать диссер на эту тему, срузу бы доктора дали.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 12 дек 2016, 08:49
Re: Во что играют наши детки?
Мой карапуз, хотя пока и маленький (1,2 годика), но не вылезает из электромоблиля BMW Concept, подарили ему на годик, так теперь это наша любимая игрушка. Возможности у машины разные и пульт управления, и самостоятельное управление, как в настоящей машине, конечно всем этим он еще пока не умеет пользоваться, но вот крутить руль и включать музыку это у него здорово получается.
Re: Во что играют наши детки?
Мои дети на самокатах любят кататься и на великах. Постоянно на улице гуляют.
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