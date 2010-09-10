Сообщение hardbone » 18 дек 2016, 23:14

Не первый день шлифую склоны мемориального парка и наблюдаю довольно интенсивную землекопательную деятельность на полоске земли между Рюминским прудом и Голенчинским шоссе. Два крупных экскаватора работают взахлеб и вереница грузовиков куда-то увозит грунт.



Никто не в курсе это что за работы в разгар зимы?

Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.