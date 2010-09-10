Принимаем "заказы" на добычу информации

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Nick
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1782
Зарегистрирован: 30 июл 2008, 09:39
Откуда: Рязань ул. Баженова
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Re: Принимаем "заказы" на добычу информации

Сообщение Nick » 15 июн 2015, 10:25

Взрыв на Теплоприборе. 15 июня 2015 года.
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: Принимаем "заказы" на добычу информации

Сообщение hardbone » 09 июл 2015, 23:31

Дорога на Секиотово, сразу после Павловской очистной станции построили какое-то немаленькое специфическое здание, стоянка огромная заасфальтирована, надпись "Атрон". Никто не в курсе, что это такое?
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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ZZ
Гуру RZN.info
Сообщения: 16341
Зарегистрирован: 12 мар 2007, 15:08
Откуда: Рязань

Re: Принимаем "заказы" на добычу информации

Сообщение ZZ » 09 июл 2015, 23:44

hardbone писал(а):Дорога на Секиотово, сразу после Павловской очистной станции построили какое-то немаленькое специфическое здание, стоянка огромная заасфальтирована, надпись "Атрон". Никто не в курсе, что это такое?

http://atrontrack.ru/ru/
Автодром.
Мир такой, каким ты его хочешь видеть.
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: Принимаем "заказы" на добычу информации

Сообщение hardbone » 10 июл 2015, 00:15

ZZ, спасибо. Удивлен масштабом проекта.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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Thrasher
Модератор темы RZN.info
Сообщения: 1818
Зарегистрирован: 11 апр 2005, 16:25
Откуда: Рязань
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Re: Принимаем "заказы" на добычу информации

Сообщение Thrasher » 10 июл 2015, 11:27

Там отличный и достаточно современный автодром, на нём уже соревнования российского масштаба проходят.
...And Justice For All!!! Jedem das Seine...
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2808
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Принимаем "заказы" на добычу информации

Сообщение Док » 10 сен 2015, 12:31

Многоэтажный дом на перекрестке Славянский пр./Голенченское ш. (на стороне психбольницы) уже много лет как не достроен. Люди страдают. В чем дело?
Your friend in time Emmet L.Brown
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Wolf
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2712
Зарегистрирован: 24 июл 2005, 19:54
Откуда: Рязань
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Re: Принимаем "заказы" на добычу информации

Сообщение Wolf » 10 сен 2015, 12:52

Док писал(а):Многоэтажный дом на перекрестке Славянский пр./Голенченское ш. (на стороне психбольницы) уже много лет как не достроен. Люди страдают. В чем дело?
Жилстрой обанкротился.
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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1807
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: Принимаем "заказы" на добычу информации

Сообщение Antipov » 10 сен 2015, 14:12

Док писал(а):Многоэтажный дом на перекрестке Славянский пр./Голенченское ш. (на стороне психбольницы) уже много лет как не достроен. Люди страдают. В чем дело?

Что за люди, в чем заключаются их страдания?
Или речь о дольщиках?
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Wolf
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2712
Зарегистрирован: 24 июл 2005, 19:54
Откуда: Рязань
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Re: Принимаем "заказы" на добычу информации

Сообщение Wolf » 10 сен 2015, 14:14

Насколько я знаю, там нет дольщиков.
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: Принимаем "заказы" на добычу информации

Сообщение hardbone » 18 дек 2016, 23:14

Не первый день шлифую склоны мемориального парка и наблюдаю довольно интенсивную землекопательную деятельность на полоске земли между Рюминским прудом и Голенчинским шоссе. Два крупных экскаватора работают взахлеб и вереница грузовиков куда-то увозит грунт.

Никто не в курсе это что за работы в разгар зимы?
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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Док
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2808
Зарегистрирован: 02 май 2006, 11:10

Re: Принимаем "заказы" на добычу информации

Сообщение Док » 19 дек 2016, 00:04

hardbone http://7info.ru/news/ryazan-society/rju ... 2017_godu/ не обошлось и без "соврамши" : ...При очистке пруда будет использовано современное оборудование, позволяющее собирать мусор со дна водоёма сразу в специальные ёмкости без загрязнения берегов и спуска воды...
Тут вроде поточнее http://mediaryazan.ru/articles/detail/365405.html
Your friend in time Emmet L.Brown
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: Принимаем "заказы" на добычу информации

Сообщение hardbone » 19 дек 2016, 00:57

Док, спасибо.
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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EdwinDaync
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 22 мар 2017, 18:27

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EdwinDaync
Гость RZN.info
Сообщения: 18
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EdwinDaync
Гость RZN.info
Сообщения: 18
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