Вязаная бижутерия
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Re: Вязаная бижутерия
Аsька, просто потрясно!!!
Re: Вязаная бижутерия
Ронька, спасибо!
Кстати, эти бусы продаются
Кстати, эти бусы продаются
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24086
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: Вязаная бижутерия
издеваются...обе...однозначно!!!!
Респект, шикарно!!!!!!!
Респект, шикарно!!!!!!!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: Вязаная бижутерия
Ух ты красота какая. Задумалась, что бы мне такое заказать. Очень хочется. Пойду перебирать наряды и выбирать цветовую гамму))) Хочу сразу все)))
Re: Вязаная бижутерия
zorka , перебирайте)))) буду ждать ваших пожеланий
Re: Вязаная бижутерия
к сожалению, меня подобные украшения простят( я в них выгляжу как колхоз на выгуле(
Re: Вязаная бижутерия
Аsька писал(а):Ронька, спасибо!
Кстати, эти бусы продаются
Вы вяжете их на продажу?
У меня есть малыш и я этому рада!
Re: Вязаная бижутерия
Mimozina писал(а):к сожалению, меня подобные украшения простят( я в них выгляжу как колхоз на выгуле(
Значит не под ту одежду одеваете:)
У меня есть малыш и я этому рада!
Re: Вязаная бижутерия
Zara писал(а):Аsька писал(а):Ронька, спасибо!
Кстати, эти бусы продаются
Вы вяжете их на продажу?
Да, на продажу! Все мои знакомые "кончились", моих бус им теперь надолго хватит)))) Сейчас только со временем проблема, совсем не успеваю заниматься любимым делом(
Re: Вязаная бижутерия
Аsька писал(а):Zara писал(а):Аsька писал(а):Ронька, спасибо!
Кстати, эти бусы продаются
Вы вяжете их на продажу?
Да, на продажу! Все мои знакомые "кончились", моих бус им теперь надолго хватит)))) Сейчас только со временем проблема, совсем не успеваю заниматься любимым делом(
Было бы желание, а время всегда найдется. Согласитесь
У меня есть малыш и я этому рада!
Re: Вязаная бижутерия
Мне всегда нравилось, как эти вещи смотрятся, очень оригинально и красиво
Re: Вязаная бижутерия
Как это все красиво. Мечтаю научится.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 64
- Зарегистрирован: 05 мар 2017, 02:01
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Сниматься в кино детям
Могут ли дети сниматься в кино
Как маленькие дети снимаются в кино
Кастинги для детей, съемки в рекламе и кино
Хочу чтобы ребенок снимался в кино
Съемки и обучение для детей
Первая детская профессиональная тренинг- студия кино "КАДР"
Как маленькие дети снимаются в кино
Кинокастиг для детей
Сниматься в кино детям
Могут ли дети сниматься в кино
Как маленькие дети снимаются в кино
Кастинги для детей, съемки в рекламе и кино
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