Вязаная бижутерия

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Ронька
Гость RZN.info
Сообщения: 380
Зарегистрирован: 31 июл 2010, 18:37
Откуда: мимо проходила

Re: Вязаная бижутерия

Сообщение Ронька » 29 окт 2010, 15:34

Аsька, просто потрясно!!!
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Аsька
Гость RZN.info
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 29 дек 2009, 14:23

Re: Вязаная бижутерия

Сообщение Аsька » 29 окт 2010, 16:46

Ронька, спасибо!
Кстати, эти бусы продаются
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24086
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: Вязаная бижутерия

Сообщение ФрекенСнорк » 29 окт 2010, 18:54

издеваются...обе...однозначно!!!!
Респект, шикарно!!!!!!!
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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zorka
Гость RZN.info
Сообщения: 494
Зарегистрирован: 24 фев 2009, 11:28

Re: Вязаная бижутерия

Сообщение zorka » 29 окт 2010, 20:31

Ух ты красота какая. Задумалась, что бы мне такое заказать. Очень хочется. Пойду перебирать наряды и выбирать цветовую гамму))) Хочу сразу все)))
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Аsька
Гость RZN.info
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 29 дек 2009, 14:23

Re: Вязаная бижутерия

Сообщение Аsька » 29 окт 2010, 23:52

zorka , перебирайте)))) буду ждать ваших пожеланий :D
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Mimozina
Гость RZN.info
Сообщения: 46
Зарегистрирован: 21 июл 2010, 15:47

Re: Вязаная бижутерия

Сообщение Mimozina » 10 ноя 2010, 17:16

к сожалению, меня подобные украшения простят( я в них выгляжу как колхоз на выгуле(
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Zara
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 07 мар 2012, 10:14

Re: Вязаная бижутерия

Сообщение Zara » 27 мар 2012, 21:33

Аsька писал(а):Ронька, спасибо!
Кстати, эти бусы продаются

Вы вяжете их на продажу?
У меня есть малыш и я этому рада!
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Zara
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 07 мар 2012, 10:14

Re: Вязаная бижутерия

Сообщение Zara » 27 мар 2012, 21:34

Mimozina писал(а):к сожалению, меня подобные украшения простят( я в них выгляжу как колхоз на выгуле(

Значит не под ту одежду одеваете:)
У меня есть малыш и я этому рада!
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Аsька
Гость RZN.info
Сообщения: 100
Зарегистрирован: 29 дек 2009, 14:23

Re: Вязаная бижутерия

Сообщение Аsька » 28 мар 2012, 18:51

Zara писал(а):
Аsька писал(а):Ронька, спасибо!
Кстати, эти бусы продаются

Вы вяжете их на продажу?


Да, на продажу! Все мои знакомые "кончились", моих бус им теперь надолго хватит)))) Сейчас только со временем проблема, совсем не успеваю заниматься любимым делом(
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Zara
Гость RZN.info
Сообщения: 109
Зарегистрирован: 07 мар 2012, 10:14

Re: Вязаная бижутерия

Сообщение Zara » 29 мар 2012, 23:54

Аsька писал(а):
Zara писал(а):
Аsька писал(а):Ронька, спасибо!
Кстати, эти бусы продаются

Вы вяжете их на продажу?


Да, на продажу! Все мои знакомые "кончились", моих бус им теперь надолго хватит)))) Сейчас только со временем проблема, совсем не успеваю заниматься любимым делом(

Было бы желание, а время всегда найдется. Согласитесь :roll:
У меня есть малыш и я этому рада!
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Mary_May
Гость RZN.info
Сообщения: 110
Зарегистрирован: 07 май 2012, 12:49
Откуда: Москва

Re: Вязаная бижутерия

Сообщение Mary_May » 19 май 2012, 11:49

Мне всегда нравилось, как эти вещи смотрятся, очень оригинально и красиво
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Нюша В
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 03 янв 2017, 19:42

Re: Вязаная бижутерия

Сообщение Нюша В » 03 янв 2017, 20:55

Как это все красиво. Мечтаю научится.
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Ernestmiree
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 05 мар 2017, 02:01

Мой ребенок хочет сниматься в кино

Сообщение Ernestmiree » 49 минут назад

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