Сообщение Аsька » 28 мар 2012, 18:51

Zara писал(а): Аsька писал(а): Ронька , спасибо!

Кстати, эти бусы продаются

Вы вяжете их на продажу? Вы вяжете их на продажу?

Да, на продажу! Все мои знакомые "кончились", моих бус им теперь надолго хватит)))) Сейчас только со временем проблема, совсем не успеваю заниматься любимым делом(