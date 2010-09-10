ветеринарная помощь в г.Рязани

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Yasya
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28 дек 2010, 15:12

Re: ветеринарная помощь в г.Рязани

Сообщение Yasya » 28 дек 2010, 15:26

Я это все написала кстати про 4 лапы + на Островского. Реклама в лифте сделала свое - стала сдуру их клиенткой:) А кстати про Айболит - у подруги кисулю вылечили от клеща какого-то, хотя прямо на глазах животное угасало.
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льдинка
Гость RZN.info
Сообщения: 310
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 08:37
Откуда: Рязань

Re: ветеринарная помощь в г.Рязани

Сообщение льдинка » 19 янв 2011, 11:33

Очень и очень не рекомендую Айболит и 4 лапы +.
Не ходите туда!
Вообще у нас в Рязани не могу сказать, что вот какой-то врач супер. Поэтому когда случай был сложный, мы поехали в Москву. Предварительно я коечно посетила и рязанские клиники, но ни одно вменяемого ответа не получила!( В Москве собаку вылечили! ттт
Если нужна ветпомощь, обратитесь лучше в 9 жизней. На данный момент - это единственная клиника, которой я доверяю. Но самое главное - будьте бдительны сами! Скоро весна! Не забудьте уже при первых оттепелях обработать животных от клещей!
Кто менее зависим, тот первым уйдёт с войны.
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Mystery
Гость RZN.info
Сообщения: 54
Зарегистрирован: 22 янв 2008, 13:31

Re: ветеринарная помощь в г.Рязани

Сообщение Mystery » 19 янв 2011, 16:02

а мою собачку в Айболите от клеща спасли - уже в туалет ходил кровью. Живет)
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ФрекенСнорк
Мега гуру RZN.info
Сообщения: 24092
Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se

Re: ветеринарная помощь в г.Рязани

Сообщение ФрекенСнорк » 10 мар 2015, 13:56

клиника "Анима" на Лермонтова.
это что-то.
11 февраля мы были в клинике Анима врач не смогла диагностировать беременность у кошки. а сегодня у нас появилось пять штук котят
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
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Лошарик
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 30 июл 2006, 21:51
Откуда: Рязань

Re: ветеринарная помощь в г.Рязани

Сообщение Лошарик » 18 май 2015, 11:21

Только не 4 лапы+!!!!! Это просто кошмар и ужас. Сейчас очень довольны Снежным барсом.
Лошарик
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VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: ветеринарная помощь в г.Рязани

Сообщение VasiLissa » Вчера, 23:14

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