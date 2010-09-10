Сообщение льдинка » 19 янв 2011, 11:33

Очень и очень не рекомендую Айболит и 4 лапы +.

Не ходите туда!

Вообще у нас в Рязани не могу сказать, что вот какой-то врач супер. Поэтому когда случай был сложный, мы поехали в Москву. Предварительно я коечно посетила и рязанские клиники, но ни одно вменяемого ответа не получила!( В Москве собаку вылечили! ттт

Если нужна ветпомощь, обратитесь лучше в 9 жизней. На данный момент - это единственная клиника, которой я доверяю. Но самое главное - будьте бдительны сами! Скоро весна! Не забудьте уже при первых оттепелях обработать животных от клещей!

Кто менее зависим, тот первым уйдёт с войны.