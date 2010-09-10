ветеринарная помощь в г.Рязани
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Re: ветеринарная помощь в г.Рязани
Я это все написала кстати про 4 лапы + на Островского. Реклама в лифте сделала свое - стала сдуру их клиенткой:) А кстати про Айболит - у подруги кисулю вылечили от клеща какого-то, хотя прямо на глазах животное угасало.
Re: ветеринарная помощь в г.Рязани
Очень и очень не рекомендую Айболит и 4 лапы +.
Не ходите туда!
Вообще у нас в Рязани не могу сказать, что вот какой-то врач супер. Поэтому когда случай был сложный, мы поехали в Москву. Предварительно я коечно посетила и рязанские клиники, но ни одно вменяемого ответа не получила!( В Москве собаку вылечили! ттт
Если нужна ветпомощь, обратитесь лучше в 9 жизней. На данный момент - это единственная клиника, которой я доверяю. Но самое главное - будьте бдительны сами! Скоро весна! Не забудьте уже при первых оттепелях обработать животных от клещей!
Не ходите туда!
Вообще у нас в Рязани не могу сказать, что вот какой-то врач супер. Поэтому когда случай был сложный, мы поехали в Москву. Предварительно я коечно посетила и рязанские клиники, но ни одно вменяемого ответа не получила!( В Москве собаку вылечили! ттт
Если нужна ветпомощь, обратитесь лучше в 9 жизней. На данный момент - это единственная клиника, которой я доверяю. Но самое главное - будьте бдительны сами! Скоро весна! Не забудьте уже при первых оттепелях обработать животных от клещей!
Кто менее зависим, тот первым уйдёт с войны.
Re: ветеринарная помощь в г.Рязани
а мою собачку в Айболите от клеща спасли - уже в туалет ходил кровью. Живет)
- ФрекенСнорк
- Мега гуру RZN.info
- Сообщения: 24092
- Зарегистрирован: 21 май 2010, 21:01
- Откуда: Agus fagaimid suid mar ata se
Re: ветеринарная помощь в г.Рязани
клиника "Анима" на Лермонтова.
это что-то.
11 февраля мы были в клинике Анима врач не смогла диагностировать беременность у кошки. а сегодня у нас появилось пять штук котят
это что-то.
11 февраля мы были в клинике Анима врач не смогла диагностировать беременность у кошки. а сегодня у нас появилось пять штук котят
«Поэтому с обдуманностью веди войну твою» (Прит.24:6).
Re: ветеринарная помощь в г.Рязани
Только не 4 лапы+!!!!! Это просто кошмар и ужас. Сейчас очень довольны Снежным барсом.
Лошарик
Re: ветеринарная помощь в г.Рязани
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