Возможен ли честный бизнес?
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
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Re: Возможен ли честный бизнес?
Знаю я эти шары пробные.Выкатит такой шар Минфин, и покатилась волна народного гнева. А тут Володюшка на коне белом и в золотых латах, и молвит громовым голосом
- Не дам кошмарить малый бизнес!
- Но штрафы-то повысим во имя бюджета? (Минфин)
- А как же! Но только тихо! И на полтинник, еще и спасибо скажут.
Счастливая концовка. ИПники рады,Минфин подсчитывает бабосы, и конечно кому- то докладывают о возросшем рейтинге.
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Re: Возможен ли честный бизнес?
Вчера Медведев закрыл вопрос о горячей воде на радость россиянам. Так гордо смотрелся, чуть из штанов не выпригивал от собственной значимости. Теперь заживем! Рейтинг вырос, а население уже забыло, что ЖКУ с 1 января поднимается на 6,2 процента,главное чтобы вода была 60С.
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