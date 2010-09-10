Сообщение listen10 » 29 ноя 2016, 19:00

Знаю я эти шары пробные.Выкатит такой шар Минфин, и покатилась волна народного гнева. А тут Володюшка на коне белом и в золотых латах, и молвит громовым голосом

- Не дам кошмарить малый бизнес!

- Но штрафы-то повысим во имя бюджета? (Минфин)

- А как же! Но только тихо! И на полтинник, еще и спасибо скажут.

Счастливая концовка. ИПники рады,Минфин подсчитывает бабосы, и конечно кому- то докладывают о возросшем рейтинге.