Возможен ли честный бизнес?

Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.

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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Возможен ли честный бизнес?

Сообщение listen10 » 01 дек 2016, 00:25

Вчера Медведев закрыл вопрос о горячей воде на радость россиянам. Так гордо смотрелся, чуть из штанов не выпригивал от собственной значимости. Теперь заживем! Рейтинг вырос, а население уже забыло, что ЖКУ с 1 января поднимается на 6,2 процента,главное чтобы вода была 60С.
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Ernestmiree
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 05 мар 2017, 02:01

Съемки и обучение для детей

Сообщение Ernestmiree » 55 минут назад

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