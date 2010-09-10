Возможен ли честный бизнес?
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
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Re: Возможен ли честный бизнес?
Вчера Медведев закрыл вопрос о горячей воде на радость россиянам. Так гордо смотрелся, чуть из штанов не выпригивал от собственной значимости. Теперь заживем! Рейтинг вырос, а население уже забыло, что ЖКУ с 1 января поднимается на 6,2 процента,главное чтобы вода была 60С.
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- Зарегистрирован: 22 мар 2017, 18:27
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